Van'da okul güvenliği toplantısı yapıldı

Van'da 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi öncesi, okul güvenliği toplantısını gerçekleştirildi.



Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkanlığında İpekyolu Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda 2019-2020 eğitim-öğretim yılı okul güvenliği toplantısı yapıldı. Toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'nin okullarda alınan güvenlik tedbirlerine yönelik sunumuyla başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılını sorunsuz bir şekilde tamamladıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, 2019-2020 eğitim öğretim yılının da sağlıklı ve sorunsuz geçmesi temennisinde bulundu. Ardından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından okulların güvenliğine yönelik yapılan çalışmalar ve tedbirler konusunda slayt sunum yapıldı.



Sunumların ardından konuşan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, tüm öğrencilerimizin güvenli bir şekilde eğitim ve öğretimlerini sürdürmeleri için alınması gereken tedbirleri her yönüyle ele alacaklarını söyledi.



Vali Bilmez, "Bütün ekiplerimiz inşallah okullarda daha sağlıklı bir eğitimin sağlanması, eğitim kalitesinin iyi olması için ildeki tüm paydaşlarla el ele vererek çalışacağız. Özellikle muhtarlarımızda bu anlamda ciddi destek bekliyoruz. Alacağımız tedbirlerle eğitim kalitemizi bir yandan yükseltirken, öbür taraftan çocuklarımızı günümüzün çağına yönelik olumsuzluklardan da kurumamız gerekir. Bu kentte hepimizin ilk ve en önemli görevi eğitimdir. Bu kentin geleceği de kurtuluşu da eğitimden geçiyor. Çocuklarımızın her türlü olumsuzluklardan uzak tutmak için el ele vereceğiz. Tüm paydaşların okullarımızla ilgilenmelerini istiyoruz. Özellikle taşıma yapılan okullarda servislerin düzeni, temizliği, intizamı konusunda mutlaka bir takip sistemini oluşturmamız lazım. Bu yıl elimizi taşın altına daha fazla koymamız gerekir. Geçtiğimiz yıl gerek emniyet mensuplarımız, gerekse jandarma mensuplarımız okullarımıza güzel destekler sundu. Velilerimizde de bu desteği daha fazla bekliyoruz. Bu açıdan yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah güzel bir eğitim dönemini geçireceğiz" dedi.



Ardından Vali Bilmez, Vali Yardımcısı Ferhat Atar, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İl Emniyet Müdür Vekili Halil İbrahim Dilek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, okul idarecileri, muhtarlar ve okul aile birliği başkanlarının sorularını yanıtladılar. - VAN