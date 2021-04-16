Van'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Van- Özalp kara yolunun 10. kilometresindeki Erçek beldesine bağlı Çiçekli köyü yakınında sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 05 NA 393 otomobille karşı yönden gelen B.B'nin kullandığı 48 M 2615 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi, kamyonet sürücüsü B.B. ile bir kişi yaralandı.
Yaralılar, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Van'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika