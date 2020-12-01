Van'da, radyoya gelen tutuklu ve hükümlü mektupları kitaplaştırılacak - Son Dakika

Van'da, radyoya gelen tutuklu ve hükümlü mektupları kitaplaştırılacak

01.12.2020 10:11
Van'da, radyoya gelen tutuklu ve hükümlü mektupları kitaplaştırılacak, System.String[]

VAN'da yayın yapan Tutku FM Radyosu'nca, cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülerden gelen mektuplar kitap haline getirilecek.

VAN'da yayın yapan Tutku FM Radyosu'nca, cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülerden gelen mektuplar kitap haline getirilecek. Aşk, hasret, sevgi, dışarıda özgürce gezme ve aile özleminin anlatıldığı mektuplar, kitaplaştırıldıktan sonra Adalet Bakanlığı, milletvekilleri, cezaevleri ve mahkumların ailelerine gönderilecek.

Kentte yayın yapan Ağrı ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde de dinlenen Tutku FM Radyosu'nun cezaevinde olan hükümlü ve tutuklar için yaptığı 'Dört Duvar' programı ilgi görüyor. Programı dinleyen hükümlü ve tutuklular, yazdıkları mektup ve şiirleri radyo programına gönderiyor. Mahkumlardan gelen 20 bin mektup ise kitap haline getirilecek.

HAFTADA ORTALAMA 70 MEKTUP GELİYORTutku FM Müdürü Salih Geçken, cezaevinde kalan mahkumlara yönelik 15 yıl önce başlayan 'Dört Duvar' programının büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Programımıza, cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlülerden çok güzel mektup ve şiirler geliyor. Biz de bunları kitaplaştırmak için çalışma başlattık. Kitap haline getirdikten sonra Adalet Bakanlığı başta olmak üzere milletvekillerine ve mahkumların ailelerine ve cezaevlerine göndereceğiz. Radyo yayınımız Ağrı ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde de çekiyor. Biz özellikle Van'dan gelecek mektuplarla ilgili anons yaptık. Ama Ağrı ve Tatvan cezaevlerinden de mektuplar geliyor. Gönderilen mektuplarda genelde özlem, hasret, pişmanlık ve tavsiyeler var. Bu duygular şiirlere de yansımış. Bir çalışmamız daha var. 'Özgürlüğe ve sevgiliye mektup' diye. Bu ikisini ayrı ayrı kitaplaştıracağız. Şiirlerde, çocuk, anne, baba ve eş özlemi ile dışarıda özgürce gezme özlemi var. 2005 yılından beri başladığımız programa şu ana kadar 20 bin civarında mektup geldi. Mahkumların da bir psikolojileri, hayata bakışları ve özlemleri var. Bu programımız her hafta pazar günleri yapılıyor. Program, saat 12: 00'de başlayıp, yaklaşık 7 saat sürüyor. Haftada ortalama 70 mektup, 300 civarında da sesli mesaj geliyor. Ailelerden de gelen sesli mesajlar oluyor. Bu programımız, özellikle cezaevinde yatan tutuklu ve hükümlü ile aileleri tarafından büyük ilgiyle dinleniyor" dedi.

Program sunucusu Duygu Dülek ise, 'Dört Duvar' programına Van'ın yanı sıra Türkiye'nin birçok ilindeki cezaevlerinden mektup ve sesli mesaj geldiğini ifade ederek, "Bu mektupların içeriğinde tatbiki herkesin ortak özelliği olan özlem, hasret, belki pişmanlık ve daha sayabileceğimiz birçok neden var. Ama ortak nokta özlem, hasret ve sevgi. Biz de mahkumlardan gelen bu şiirleri kitaplaştıracağız" diye konuştu.


Van'da, radyoya gelen tutuklu ve hükümlü mektupları kitaplaştırılacak
Van'da, radyoya gelen tutuklu ve hükümlü mektupları kitaplaştırılacak
Van'da, radyoya gelen tutuklu ve hükümlü mektupları kitaplaştırılacak
Van'da, radyoya gelen tutuklu ve hükümlü mektupları kitaplaştırılacak
Van'da, radyoya gelen tutuklu ve hükümlü mektupları kitaplaştırılacak
Van'da, radyoya gelen tutuklu ve hükümlü mektupları kitaplaştırılacak
Van'da, radyoya gelen tutuklu ve hükümlü mektupları kitaplaştırılacak
Van'da, radyoya gelen tutuklu ve hükümlü mektupları kitaplaştırılacak
Van'da, radyoya gelen tutuklu ve hükümlü mektupları kitaplaştırılacak
Van'da, radyoya gelen tutuklu ve hükümlü mektupları kitaplaştırılacak
Van'da, radyoya gelen tutuklu ve hükümlü mektupları kitaplaştırılacak
Van'da, radyoya gelen tutuklu ve hükümlü mektupları kitaplaştırılacak
Van'da, radyoya gelen tutuklu ve hükümlü mektupları kitaplaştırılacak

Duvar, Kitap, Ağrı, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da, radyoya gelen tutuklu ve hükümlü mektupları kitaplaştırılacak - Son Dakika


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