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Van'da sel yıktı geçti! Sulara kapılan bir kadının hali görenleri ürküttü - Son Dakika

Van'da sel yıktı geçti! Sulara kapılan bir kadının hali görenleri ürküttü

31.07.2021 22:04

Türkiye'nin batısı yangınlarla uğraşırken, doğu illerimizden de sel haberleri geliyor. Van'ın Başkale ilçesindeki meydana gelen sel felaketinde kapıldığı sulardan son anda kurtulan bir kadının görüntüsü tüyleri diken diken etti.

Türkiye, başta Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını olmak üzere bugün Bodrum'da çıkan yangın nedeniyle büyük üzüntüye uğradı. Yangınlar nedeniyle kaybettiğimiz orman işçileri ve Şahin Akdemir'in acısı yüreklerdeki tazeliğini korurken, bu sefer de doğu illerimizden gelen sel haberleri üzüntüye uğrattı.

1 EVİN YIKILMASINA NEDEN OLDU

Başkale ve çevresinde bugün öğlen saatlerinde sağanak etkili oldu. Kırsal bölgelerinde etkili olan sağanak, ilçe merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan 80 haneli Esenyamaç mahallesinde ise sele neden oldu.

Yaklaşık yarım saat süren sağanak yağışın ardından gelen sel suları, Esenyamaç mahallesinde 5, Onikidere mezrasında ise 1 evin yıkılmasına neden oldu.

22 YAŞINDAKİ KIZ SEL SULARINA KAPILDI

Evinin önünde duran Kader Yurtseven'in(22) ise sel sularına kapanmasına neden oldu. Çevredekilerin müdahalesi ile Yurtseven son anda kurtarıldı. Ölüm tehlikesi atlatan Yurtseven'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bir minibüsü sürükleyip, ahırlara büyük zarar veren ve 2 büyükbaş hayvanın ölmesine neden olan selin ardından Başkale Kaymakamı ve Belediye Başka Vekili Asım Solak da Esenyamaç mahallesine gelerek incelemelerde bulundu.

Vatandaşlarla konuşan Solak, bölgeye ekiplerin sevk edildiğini, zarar tespit çalışmalarına hemen başlayacaklarını, mağdur olan vatandaşların ise yurtlara yerleştirileceğini belirtti. Kaymakam Solak, mahalledeki incelemelerin sürdürürken, UMKE, AFAD, İtfaiye ve jandarma ekipleri ise bölgede çalışma başlattı.

VALİLİK'TEN BİLGİLENDİRME GELDİ

Başkale'nin Esenyamaç Mahallesi'nde meydana gelen selle ilgili Van Valiliği de açıklama yaptı. Bölgedeki sağanak yağışların çarşamba gününden beri etkili olduğunu belirten valilik, gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Yaşanan sel olaylarında can kaybının olmadığının da belirtildiği yazılı açıklamada; "Sel sularına kapılan bir kadın vatandaşımız kurtarılmış ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Bölgede Kara Yolları Bölge Müdürlüğü, AFAD, UMKE, DSİ ve Van Büyükşehir Belediyesi ile Başkale Belediyesi'ne ait ekipler koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütmektedir. Özellikle dere yataklarının bulunduğu bölgelerde vatandaşlarımızın hayvan otlatmamaları istirhamımızdır. Sel felaketinin yaşandığı bölgede hasar tespiti yapan ekiplerimiz gerekli hassasiyeti göstererek çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Bölgede yaşanan sel felaketinin ardından mahallelerimizde hayatın normale dönmesi için ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Van'da sel yıktı geçti! Sulara kapılan bir kadının hali görenleri ürküttü

su baskını, Başkale, Sel, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da sel yıktı geçti! Sulara kapılan bir kadının hali görenleri ürküttü - Son Dakika


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