Van'da Su Ürünleri Denetimi

Van genelinde göl, gölet, dere, perakende ve balık tezgahlarında su ürünleri denetimleri devam ediyor.

Van genelinde göl, gölet, dere, perakende ve balık tezgahlarında su ürünleri denetimleri devam ediyor.



Balık stoklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla Van'ın Erciş ilçe merkezinde Balıkçılık ve Su ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir'in de katılımıyla su ürünleri denetimi yapıldı. Denetimlerde tezgahların temizliği, düzeni, balıkların tazeliği kontrolü yapıldı. Ayrıca balık boyları ölçülerek, balıkların asgari avlanabilir boy ölçülerini belirten afişler dağıtıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şube Müdürü Demir, tezgahlara gelen deniz balıklarının araçlardan indirilmeden önce balıkların boylarının ölçülmesi, küçük olan balıkların alınmaması gerektiğini, aksi taktirde yapılacak denetimlerde küçük boy balıklar görüldüğünde 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereğince gerekli cezai işlemlerin uygulanacağını ifade etti.



Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş ise, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'deki denizlerde ve iç sularda da balık stoklarının yasadışı, kayıt dışı ve düzenlemesi olmayan avcılık sebebiyle tehdit altında olduğunu söyledi. Görentaş, "Sanayi balıkçılığının daha az çabayla daha fazla ürün toplamaya yönelik büyük balıkçı tekneler, yasa dışı av araçları ve balıkların asgari boy limiti altında avlanmaları nedeniyle balık stoklarının gelişmesine engel olmaktadır. Sürdürülebilir avcılığın sağlanabilmesi için balıkların denizlerden ve iç sulardan başlayarak, balıkların karaya çıkış ve balık satış noktalarına kadar her aşamada denetimlerinin yapılması gerekir. Ayrıca perakende ve balık tezgahlarında yapılacak sıkı denetimler ile perakendeci toptancıdan, toptancı ise balıkçı gemilerinden küçük boy balıkları almayacaktır. Balıkçı gemileri küçük boy balıkları satamayacağından dolayı asgari avlanabilir boy limiti altındaki balıkları avlamayacaktır" dedi. - VAN

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