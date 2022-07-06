Şüphelilerden 10'u hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde nakletmek", 6'sı hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Van'da uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

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