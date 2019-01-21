Son Dakika Haberleri: Van'da Yaban Hayvanlarına Yem Desteği

Van'da Yaban Hayvanlarına Yem Desteği

1 saat önce

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, yüzlerce kuş türünün yaşadığı avlak ve sulak alanlara kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için yem bırakıldı.

Van'da Yaban Hayvanlarına Yem Desteği, System.String[]
Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, yüzlerce kuş türünün yaşadığı avlak ve sulak alanlara kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için yem bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, soğuk ve sert geçen kış aylarında doğal yaşam alanlarında bulunan yabani canlıların hayatta kalabilmesi için yem bırakma çalışmasına başladı. Ekipler tarafından daha önce belirlenen avlak ve sulak alanlara, aç kalan yaban hayvanları için yem, bayat ekmek ve pazar artığı bırakma çalışmaları devam ediyor. Yoğun kış şartlarında yaban hayvanlarının beslenmelerine yardımcı olmak üzere, yemleme çalışmaları kış boyunca aralıksız devam edecek. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:22 Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Van, 3. Sayfa
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