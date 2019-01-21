Van'da Yaban Hayvanlarına Yem Desteği
1 saat önce
Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, yüzlerce kuş türünün yaşadığı avlak ve sulak alanlara kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için yem bırakıldı.
Van Doğa Koruma ve Milli Parklar
İl Şube Müdürlüğü ekipleri, yüzlerce kuş türünün yaşadığı avlak ve sulak alanlara kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için yem bırakıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, soğuk ve sert geçen kış aylarında doğal yaşam alanlarında bulunan yabani canlıların hayatta kalabilmesi için yem bırakma çalışmasına başladı. Ekipler tarafından daha önce belirlenen avlak ve sulak alanlara, aç kalan yaban hayvanları için yem, bayat ekmek ve pazar artığı bırakma çalışmaları devam ediyor. Yoğun kış şartlarında yaban hayvanlarının beslenmelerine yardımcı olmak üzere, yemleme çalışmaları kış boyunca aralıksız devam edecek. - VAN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:22 Kaynak: İHA
Afganistan'da Taliban'ın Saldırısı Sonrası 100'den Fazla Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti
Kadın Kılığına Girip Dilenen Şahıs, Kameralara Yakalandı
Lüks Kafede Oturan Müşteriye Muştalı Saldırı! Korkunç Kavganın Görüntüleri Ortaya Çıktı
Ünlü Prof. Dr. Üstün Dökmen'in Kurduğu Eğitim Akademisinde Şiddet Skandalı