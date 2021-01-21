Van'da yolu kardan kapanan mahallelerdeki hastaların yardımına belediye ekipleri yetişti - Son Dakika

Van'da yolu kardan kapanan mahallelerdeki hastaların yardımına belediye ekipleri yetişti
21.01.2021 19:31
Van'da yolu kar nedeniyle kapanan mahallelerde mahsur kalan 10 hasta, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu hastanelere ulaştırıldı.
Van'da yolu kar nedeniyle kapanan mahallelerde mahsur kalan 10 hasta, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu hastanelere ulaştırıldı.
Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için yoğun çalışma yürütüyor. 2 günde 425 yerleşim yerinin yolunu açan ekipler bir yandan da kent merkezi ve ilçelerinde sağlık görevlilerinin hastalara ulaşmasını sağlıyor.
Erciş, Muradiye, Gürpınar ve Bahçesaray'da yolu kar nedeniyle kapanan mahallelerdeki 10 hasta, ekiplerin çalışması sonucu hastanelere ulaştırıldı.
???????
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de 21 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 6 bin 289 yeni vaka tespit edildi Saatlerce cinsel istismara maruz kalan Çiğdem Yaylak'ın davasına Bakanlık müdahil olacak Tartıştığı babaannesini öldüren genç, polise teslim oldu Golcü futbolcu penaltıda hata yapmadı! Fenerbahçe, deplasmanda eşitliği yakaladı Yeşilçam'ın emektar ismi Oktay Yavuz, 78 yaşında hayatını kaybetti Otomobilin far bölümlerine ve yakıt deposuna gizlenmiş 4 kuzu ele geçirildi Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu "Yanvar Katliamı" ile bozdu Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi