Van Emniyet Müdürlüğünden sosyal medya paylaşımıyla ilgili açıklama - Son Dakika
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Van Emniyet Müdürlüğünden sosyal medya paylaşımıyla ilgili açıklama

18.08.2022 17:56
Van Emniyet Müdürlüğünden sosyal medya paylaşımıyla ilgili açıklama

Van Emniyet Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesaplarında "Madde etkisi altındaki kızın korkunç görüntüsü" başlığıyla paylaşılan görüntülerle ilgili bir açıklama yayınladı.

Van Emniyet Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesaplarında "Madde etkisi altındaki kızın korkunç görüntüsü" başlığıyla paylaşılan görüntülerle ilgili bir açıklama yayınladı.

Van Emniyet Müdürlüğünden, bazı sosyal medya hesaplarında "Yazık oldu bu ülkenin gençliğine", "Madde etkisi altındaki kızın korkunç görüntüsü" başlıklarıyla paylaşılan görüntülerle ilgili yapılan açıklamada, "Yapılan incelemede, görüntülerin 2020 yılında gerçekleşen bir olaya ait olduğu ve o dönemde bazı basın yayın kuruluşlarında yer aldığı anlaşılmıştır. Haberde görüntüleri servis edilen şahsın olayın meydana geldiği tarihte görüntülerini habersiz bir şekilde çeken ve sosyal medyada yayınlayanlar hakkında şikayetçi olduğu, kendisinin alkollü olduğunu, uyuşturucu/uyarıcı madde hayatı boyunca kullanmadığını, görüntülerini çeken şahıs hakkında davacı ve şikayetçi olduğunu beyan etmesi üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığınca 2020/20474 hazırlık numarası ile 'kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi' suçundan gerekli adli tahkikatın yapıldığı anlaşılmıştır" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Van Emniyet Müdürlüğü, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van Emniyet Müdürlüğünden sosyal medya paylaşımıyla ilgili açıklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van Emniyet Müdürlüğünden sosyal medya paylaşımıyla ilgili açıklama - Son Dakika
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