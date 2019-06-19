Son Dakika Haberleri: Van Gogh'un silahı 162 bin 500 euroya satıldı
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Van Gogh'un silahı 162 bin 500 euroya satıldı

54 dakika önce

Hollandalı ünlü ressam Vincent Van Gogh'un kendini öldürdüğü düşünülen silah, açık artırmayla 162 bin 500 euroya alıcı buldu.

Van Gogh'un silahı 162 bin 500 euroya satıldı, System.String[]
Hollandalı ünlü ressam Vincent Van Gogh'un kendini öldürdüğü düşünülen silah, açık artırmayla 162 bin 500 euroya alıcı buldu. Fransa'nın başkenti Paris'teki Drouot Müzayede Evi'nde, Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'un kendini öldürdüğü düşünülen silah açık artırmayla satışa sunuldu. Paslanmış ve kullanılamaz durumda olan silah 162 bin 500 euroya satıldı. İsmi belirtilmeyen ve özel bir koleksiyoncunun satın aldığı 7 mm'lik bir cep pistolu olan silah, 1960'lı yıllarda, Van Gogh'un kendini öldürdüğü Fransız kasabası Auvers-sur-Oise yakınlarında tarlada bulunmuştu. Sanat tarihinin önemli silahı, Van Gogh Müzesi'nde sergilenmişti. Van Gogh'un silahı bir hancıdan ödünç aldığı ve bu silahla intihar ettiği belirtiliyor. Diğer bir ölüm senaryosu ise iki çocuğun silahla oynarken, kaza sonucu ateş almasıyla Van Gogh'un yaralandığı ve daha sonra öldüğü. Vincent Van Gogh, 29 Temmuz 1890'da hayata veda etti.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:26 Kaynak: İHA
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