Van Gölü'nde bir teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışması sürüyor (2) - Son Dakika

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Helikopterle yapılan çalışmalar

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Çalışmalar hakkında bilgi alan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit VAN - Van'da, göle açılan bir teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları, Jandarma Genel Komutanlığından gelen bir ekiple devam ediyor. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Çarpanak Yarım Adası'na gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.