Van Gölü üzerinde şimşek şöleni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van Gölü üzerinde şimşek şöleni

Van Gölü üzerinde şimşek şöleni
26.06.2026 05:50  Güncelleme: 05:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da akşam saatlerinde etkili olan şimşekler, Van Gölü üzerinde etkileyici görüntüler oluşturdu. Gün batımının ardından gökyüzünde yoğunlaşan bulutların arasından çakan şimşekler, göl yüzeyine yansıyarak eşsiz bir manzara sundu.

Van'da akşam saatlerinde etkili olan şimşekler, Van Gölü üzerinde etkileyici görüntüler oluşturdu.

Gün batımının ardından gökyüzünde yoğunlaşan bulutların arasından çakan şimşekler, göl yüzeyine yansıyarak eşsiz bir manzara sundu. Kent merkezinden ve göl kıyısındaki birçok noktadan izlenebilen doğa olayı, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Van Gölü üzerinde meydana gelen ışık oyunları geceyi gündüze çevirirken, şimşeklerin oluşturduğu doğal gösteri izleyenleri hayran bıraktı. Kısa süre devam eden bu görsel şölen, gökyüzündeki hareketliliğin azalmasıyla sona erdi. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Hava Durumu, Van Gölü, Yaşam, Çevre, Doğa, Van, Son Dakika

Son Dakika Çevre Van Gölü üzerinde şimşek şöleni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ’da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı Tekirdağ'da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı
Montella’dan istifa sorusuna yanıt Montella'dan istifa sorusuna yanıt
Yenilmezlik serileri 40 maç oldu Fas, Haiti’yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi Yenilmezlik serileri 40 maç oldu! Fas, Haiti'yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi
12. Yargı Paketi komisyondan geçti IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi 12. Yargı Paketi komisyondan geçti! IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi
Neymar 981 gün sonra geri döndü Brezilya 3 golle lider Neymar 981 gün sonra geri döndü! Brezilya 3 golle lider
Japonya’da 6,9 büyüklüğünde deprem Japonya'da 6,9 büyüklüğünde deprem

05:55
Milyonlar merak ediyordu İşte A Milli Takımımızın attığı gol sonrası çalan şarkı
Milyonlar merak ediyordu! İşte A Milli Takımımızın attığı gol sonrası çalan şarkı
05:18
A Milli Takımımız Dünya Kupası’ndaki ilk golünü attı
A Milli Takımımız Dünya Kupası'ndaki ilk golünü attı
05:09
Çilemiz devam ediyor A Milli Takımımız ABD karşısında da maça gol yiyerek başladı
Çilemiz devam ediyor! A Milli Takımımız ABD karşısında da maça gol yiyerek başladı
04:38
Milli takım forması sipariş eden kadın taraftarın sözleri olay oldu
Milli takım forması sipariş eden kadın taraftarın sözleri olay oldu
04:23
Milli futbolcuların moral bozukluğu yüzlere yansıdı
Milli futbolcuların moral bozukluğu yüzlere yansıdı
22:52
Polis Akademisi’nde mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Çiftçi’nin “Çorum“ diyaloğu güldürdü
Polis Akademisi'nde mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Çiftçi’nin "Çorum" diyaloğu güldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 06:03:00. #.0.4#
SON DAKİKA: Van Gölü üzerinde şimşek şöleni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.