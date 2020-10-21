Van heyetinden Ticaret Bakanı Pekcan'a ziyaret - Son Dakika

Van heyetinden Ticaret Bakanı Pekcan'a ziyaret

21.10.2020 11:23
Van heyetinden Ticaret Bakanı Pekcan'a ziyaret, System.String[]

VAN (İHA) – AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas başkanlığındaki Van heyeti, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı ziyaret ederek, doğu ile batıyı birleştiren tarihi İpekyolu üzerinde bulunan Kapıköy Gümrük Kapısı'nın kontrollü şekilde açılmasını talep etti.

VAN (İHA) – AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas başkanlığındaki Van heyeti, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı ziyaret ederek, doğu ile batıyı birleştiren tarihi İpekyolu üzerinde bulunan Kapıköy Gümrük Kapısı'nın kontrollü şekilde açılmasını talep etti.

Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın bulunduğu Van heyeti, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile görüştü. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın başkanlığında gerçekleşen heyetler arası toplantıda, İhracat Genel Müdürü, Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı ve Bakan danışmanları da hazır bulundu. Yapılan görüşmede, Kapıköy Gümrük Kapısı'nın açılması, esnaf ve tacirlerin sorunları ile Van'ın ticaret hacminin arttırılması gibi başlıca konular konuşuldu.

Kapıköy Gümrük Kapısı'nın kontrollü şekilde açılması talebi

Doğu ile batıyı birleştiren tarihi İpekyolu üzerinde bulunan Kapıköy Gümrük Kapısı'nın kontrollü şekilde açılması talep edildi. Kapıköy üzerinden gelişen ikili ilişkilerin ve sınır ticaretinin bölge ekonomisini ayakta tuttuğu ifade edilerek; Van Ticaret ve Sanayi Odası, Organize Sanayi Bölgesi, Van Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile turizmciler tarafından da sınır kapısının açılmasının istenildiği belirtildi.

Sınır kapısının önemi

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Van Milletvekili Arvas, sınır ticaretinin Van'ın sosyo ekonomik yapısını biçimlendiren en önemli faktörler arasında yer aldığını belirterek, "Sınır ticareti, Türkiye'de bölgeler arası kalkınma farklılıklarını gidermek ve sınır komşuları ile ekonomik ilişkileri geliştirmeye yönelik uygulanan bir yöntemdir. Bu kapsamda ticarete konu belirlenen ürünler ve kotalar bazen amacına ulaşarak bölgenin gelişmesine katkı sağlamış, bazen de getirilen kısıtlamalarla amacından uzaklaşmıştır. Değişen ekonomik koşullar ve pandemi süreci dikkate alınarak sınır ticaretinde uygulanan kotalar ve firma başına uygulanan ithalat limitleri yeniden değerlendirilmeli ve bölgenin lehine olacak şekilde tekrar güncellenmelidir" dedi.

Van Gümrük Müdürlüğünün 'ihtisas gümrüğü' olarak yetkilendirilmesi talebi

İran İslam Cumhuriyeti ile ticaret hacmimizin artması ve ithalat ürünlerinin çeşitlendirilmesinin bölge ve ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sunacağını da dile getiren Arvas, şöyle devam etti:

"Van Gümrük Müdürlüğünün ihtisas gümrüğü yetkisinin bulunmaması, iki ülke arasındaki ticari faaliyetleri kısıtlamakta ve güçleştirmektedir. Van ili sınırlarından ülkemize giren ürünün kilometrelerce uzaktaki başka illerde tescil ediliyor olması sanayici ve tüccarlarımızı zor durumda bırakmaktadır. Bölgemiz ve ilimizde ticaretin doğru ve hızlı şekilde gelişmesi amacıyla sanayicimizin kendi ihtiyacı için yapacağı ham madde ve yarı mamul ithalatına yönelik Van gümrüğünün ihtisas gümrüğü olarak yetkilendirilmesi önemli olacaktır. Bölgemiz sanayicilerine hitap edecek şekilde özellikle petro kimya türevi hammaddeler ile yarı mamuller, gıda ve hububat, tekstil ve cam gibi ürünler için ihtisas yetkisi verilmesi, ticaret hacmini kuşkusuz arttıracaktır. Bunun yanında ithal edilecek ürünlerin analizi konusunda da Van gümrüğü uhdesinde tam donanımlı bir laboratuvar kurulması, sanayici ve tüccarların işlerini kolaylaştıracak ve dış ticareti teşvik edecektir. İşsizliğin ciddi boyutlarda ulaştığı Van'da; ekonomik, sınai ve ticari faaliyetlerin ivme kazanmasının önemli alternatiflerinden biri sınır komşumuz İran ile olan ticarettir. Van'ın sahip olduğu bu avantajdan daha çok faydalanması gerekiyor. Kapıköy'de yeniden sınır ticaret merkezi kurulması, bölgedeki esnaf ve tacirler açısından çok önemlidir. Sınır ticaret merkezi ile sağlanacak kolaylıklarla dış ticaret altyapısının ve kültürünün yaygınlaştırılması sağlanacaktadır."

"Bakanımız Ruhsar Pekcan ve heyetiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdik"

Ziyaret ettikleri Bakan Pakcan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Arvas, "Değerli Valimiz, rektörümüz ve Edremit Belediye Başkanımız ile ziyaret ettiğimiz Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan ve heyetiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Van'da ziyaret ettiğimiz ve dinlediğimiz sanayici, tüccar ve esnafımızın taleplerini ve çözüm önerilerini kendilerine ilettik, desteklerini talep ettik. Bakanımıza ve heyetine ilgi ve alakalarından dolayı Van halkı adına teşekkür ediyorum. Bölgemiz ekonomisi ve istihdamını ilgilendiren konuların takipçisi olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - VAN

Van heyetinden Ticaret Bakanı Pekcan'a ziyaret

Ruhsar Pekcan, Milletvekili, Kapıköy, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van heyetinden Ticaret Bakanı Pekcan'a ziyaret - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

3. kez ateşkes mi geliyor? Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Moskova'ya gitti Ünlü oyuncularla fotoğraf çektiren muhtarın testi pozitif çıktı TOGG'dan yerli otomobilin fabrikasının inşaatıyla ilgili paylaşım: Çalışmalar hızla devam ediyor 20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi Sokak ortasında öldürülen Hazal'ın son mesajları ortaya çıktı: Silahla gelip beni bir yere kilitledi Son Dakika! Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi Adana'da, morgda cenaze bekleyen çiftin otomobilindeki külçe altınlar çalındı Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp
Uğurcan Çakır'dan transfer itirafı: Gelen teklifler yüzünden kafam karıştı Uğurcan Çakır'dan transfer itirafı: Gelen teklifler yüzünden kafam karıştı         
11:33
Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın sözleşmesindeki serbest kalma maddesini 20 milyon euroya çıkardı Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın sözleşmesindeki serbest kalma maddesini 20 milyon euroya çıkardı         
11:23
Vatan görevleri için Türkiye'den Karabağ'a gittiler, biri şehit, diğeri gazi oldu Vatan görevleri için Türkiye'den Karabağ'a gittiler, biri şehit, diğeri gazi oldu         
11:10
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 483,7 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 483,7 liradan işlem görüyor         
11:07
Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi         
10:37
Ford ve Volkswagen tercihini Türkiye'den yana kullandı: Kocaeli'ye 800 milyon euroluk yatırım yapacaklar Ford ve Volkswagen tercihini Türkiye'den yana kullandı: Kocaeli'ye 800 milyon euroluk yatırım yapacaklar         
10:13
Cem Yılmaz'dan Fahrettin Koca'ya çağrı: Sağlık personellerine moral toplantısı verin, ücret almadan gelirim Cem Yılmaz'dan Fahrettin Koca'ya çağrı: Sağlık personellerine moral toplantısı verin, ücret almadan gelirim         
09:57
Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü         
09:20
Kara yolunda antrenman yapan milli atlet İbrahim Karateker'e otomobil çarptı Kara yolunda antrenman yapan milli atlet İbrahim Karateker'e otomobil çarptı         
09:15
Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım         
09:09
Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak         
08:50
Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor         
08:02
İstanbul'da trafik denetimlerinde İstanbul'da trafik denetimlerinde "uyuşturucu kiti" kullanılmaya başlandı         
18:28
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı? Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı?         
15:30
Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu         
14:31
Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu         
11:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 12:01:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Van heyetinden Ticaret Bakanı Pekcan'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei