Kaymakam Savar'dan veda ziyareti - Son Dakika
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Kaymakam Savar'dan veda ziyareti

26.08.2022 08:59
Kaymakam Savar'dan veda ziyareti

VAN (İHA) –Malatya Battalgazi Kaymakamlığına atanan Van'ın Muradiye Kaymakamı Erkan Savar, kamu kurumlarına veda ziyareti gerçekleştirdi.

VAN (İHA) – Malatya Battalgazi Kaymakamlığına atanan Van'ın Muradiye Kaymakamı Erkan Savar, kamu kurumlarına veda ziyareti gerçekleştirdi.

Son kararname ile Malatya Battalgazi Kaymakamlığına atanan Muradiye Kaymakamı Erkan Savar, ilçe kurumlarına veda ziyareti gerçekleştirdi. 3 yıl süresince Muradiye'de görev yapmaktan büyük gurur duyduğunu ifade eden Kaymakam Savar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanlığımızın takdiri ile Malatya Battalgazi Kaymakamlığına görevlendirilmiş bulunmaktayım. Kamu kurum çalışanlarımız ile koordineli bir şekilde gecemizi gündüzümüze katarak, açık ve şeffaf bir şekilde ilçemiz merkez ve mahallelerine hizmetin en iyisini yapmaya çalıştık. Bugün buradan ayrılırken içim buruk ayrılıyorum. Muradiye'nin sıcakkanlı ve misafirperver halkını asla unutmayacağım. Sizlere hizmet etmekten büyük onur duydum. Muradiye'ye geldiğim ilk günden itibaren şahsıma göstermiş olduğunuz samimi duygulardan dolayı sizlere teşekkür eder, hepinizi Allah'a emanet ediyorum" dedi. - VAN

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Kaynak: İHA

Erkan Savar, Battalgazi, Muradiye, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaymakam Savar'dan veda ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaymakam Savar'dan veda ziyareti - Son Dakika
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