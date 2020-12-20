Van'ın Başkale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

VAN'ın Başkale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Van'ın Başkale ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Başkale ve çevre ilçelerde hissedildi.

Depremde, can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz açıklanmadı.

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