Van Gölü'ndeki çekilmeyle kayaya oyulmuş Urartu limanı ortaya çıktı - Son Dakika
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Van Gölü'ndeki çekilmeyle kayaya oyulmuş Urartu limanı ortaya çıktı

21.09.2022 11:24
Van Gölü'ndeki çekilmeyle kayaya oyulmuş Urartu limanı ortaya çıktı

Van'ın Erciş ilçesinde Urartular dönemine ait kalenin alt kısmında, gölde yaşanan çekilme sonucu 11 basamaklı liman ortaya çıktı.

Van'ın Erciş ilçesinde Urartular dönemine ait kalenin alt kısmında, gölde yaşanan çekilme sonucu 11 basamaklı liman ortaya çıktı.

Sıcaklıkların artmasına bağlı buharlaşma, yağışların ve hava şartlarının etkisiyle su seviyesinde belirli periyotlarda değişimin yaşandığı Van Gölü'nün kıyı kesimlerinde, son zamanlarda yaşanan çekilme dikkati çekiyor.

Göl seviyesinin düşmesine bağlı yaşanan çekilme nedeniyle daha önce birçok yapının, teknenin ortaya çıktığı ilçede, Urartuların deniz taşımacılığında kullandığı kalenin sahil kesiminde o döneme ait 11 basamaklı liman görünür hale geldi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, Van Müzesi yetkilileri, ana kayaya 3 metre genişliğinde açılmış, Urartu döneminde tekne ve gemilerin kaleye malzeme taşımasında kullanıldığı değerlendirilen alanda incelemelerde bulundu.

"Şu ana kadar böyle bir yapıyla ilk defa karşılaşıyoruz"

Çavuşoğlu, AA muhabirine, söz konusu limanın Erciş ilçesi kıyılarında yer alan ve "Beylerin Kalesi" olarak adlandırılan tescilli kalenin eteklerinde yer aldığını söyledi.

Urartular döneminde buranın Liman Kalesi olarak kullanıldığını belirten Çavuşoğlu, gölün birleşme noktasındaki yaklaşık 20 metre yükseklikteki ana kayaya gemilerin rahat yanaşabilmeleri için 3 metre genişliğinde 11 basamaktan oluşan liman yapıldığını aktardı.

Urartuların Van Gölü'nü aktif olarak kullandığı bilgisini veren Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Buradaki önemli husus, deniz taşımacılığında kullanılan ağır yüklerin daha rahat boşaltılması, teknenin daha rahat durabilmesi için bir bölüm açıldığını görüyoruz. Urartuların, Van Kalesi'nden itibaren hem güneye hem de batıya doğru kaleler inşa ettiğini biliyoruz. Bu kalelerin büyük bölümü Van Gölü'nün kenarında yer alıyor. Ayanis, Kef kaleleri bunlardan biri. Urartuların, uzun süren kış aylarında kaleler arasında ulaşımı sağlamak için deniz taşımacılığına önem verdiğini görüyoruz."

Doğal koyların Urartular için liman vazifesi gördüğünü ancak bugüne kadar bunlara ait bir kalıntının bulunmadığını anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Van Gölü'nün sularının çekilmesiyle teknenin yaklaşabileceği, sabitlenebileceği bir alan ortaya çıkmış durumda. Buranın yüklerin boşaltılması için yapıldığını görüyoruz. Hemen kalenin altında yer alıyor. Şu ana kadar böyle bir yapıyla ilk defa karşılaşıyoruz. Bizim için önemli bir şey. Van Gölü sularının Urartu döneminde biraz daha yüksek olduğunu gösteriyor çünkü hemen altındaki çıkıntı noktası açılmamış. Ana kayaya sağlı sollu dikdörtgen şeklinde basamaklar oluşturarak göle doğru açılmış durumda."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van Gölü'ndeki çekilmeyle kayaya oyulmuş Urartu limanı ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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