Van'ın tescilli ürün sayısı giderek artıyor - Son Dakika
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Van'ın tescilli ürün sayısı giderek artıyor

01.06.2022 13:13

Van'ın Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen ürün sayısı giderek artıyor.

Van'ın Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen ürün sayısı giderek artıyor.

Kentte yöresel ürünlerin geleneksel özellik ve kalitelerinin korunarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Tescillenen ilk ürünler arasında yer alan Jirkan kilimi ve Van savatlı gümüş işlemesinden sonra son yıllarda ağırlık Van mutfağına verildi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO), Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Van Ticaret Borsası, Büyükşehir Belediyesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, kent sofrasını süsleyen "Keledoş (Nohut, buğday, mercimek ve yörede yetişen ot ile hazırlanıp üzerine parça et konulur)", "Murtuğa (Tereyağı, un ve yumurta kullanılarak yapılır)", "Van otlu peyniri", "Kavut (Kavrulmuş tahıl ununun şeker karışımıyla yapılır)", "Van kahvaltısı", "Van gül reçeli", "Erciş üzümü", "Çatak cevizi", "Van sengeseri (Kuşbaşı et, yeşil mercimek, soğan ve tereyağı kullanılarak hazırlanır)", "Van pastası", "Bahçesaray cevizi" ve son olarak "Tandırda Van balığı/tandırda inci kefali" ile "ayran aşı" yemeğinin kayıt altına alınmasını sağladı.

"Yöresel ürünlerin kayıt altına alınarak bilinirliğinin artırılmasını hedefliyoruz"

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, AA muhabirine, şu ana kadar yöreye has 15 ürünün Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendiğini, 32 ürünün de coğrafi işaret almak için beklemede olduğunu anlattı.

Tescillenen 15 üründen 9'unun başvurusunun Van TSO tarafından yapıldığını dile getiren Takva, 2005 yılından bu yana ürün tanıtımı ve etkinliğini artırmak, bunların katma değerli ürünler haline dönüşmesini sağlamak, yerel ve kırsal kalkınmayı desteklemek için mücadele ettiklerini belirtti.

Takva, söz konusu ürünlerin gelecek kuşaklara aktarılmasının en önemli yolunun kayıt altına alınması olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu hem yerel ekonomiye hem de üreticilere çok ciddi katkı sağlayacak. Van halkının kültürel değerlerine sahip çıkması gerekir. Bunun en önemli yolu da bunları kayıt altına almak ve tescillemek, artı uluslararası düzeyde savunulabilir hale getirmektir. Van kahvaltısı dünyada nam salmış bir öğün olarak biliniyor artık. "

Van'ın gastronomi alanında zengin bir kültüre sahip olduğunu ifade eden Takva, sözlerini, "Amacımız bu coğrafyada bu rakımda yetişen ürünlerin bilinirliğini artırmak ve bunları katma değere dönüştürerek üretici ya da toplayıcının refahına yönelik destek sağlamaktır." diye tamamladı.

Van'ın tescilli ürün sayısı giderek artıyor
Van'ın tescilli ürün sayısı giderek artıyor
Van'ın tescilli ürün sayısı giderek artıyor
Van'ın tescilli ürün sayısı giderek artıyor

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Kaynak: AA

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