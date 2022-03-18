Soğuk havanın etkisiyle Başkale ilçesinde çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu - Son Dakika
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Soğuk havanın etkisiyle Başkale ilçesinde çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu

18.03.2022 10:16

Van, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 81 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 81 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi dolayısıyla ildeki 20 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki yolların açılması için çalışmaya devam ediyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de kar ve tipi nedeniyle kapanan Van-Bahçesaray kara yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının ardından soğuk havanın etkisini gösterdiği Başkale ilçesinde çatılarda buz sarkıtları oluştu. Belediye ekipleri tehlike oluşturan buzları kırmak için çalışma başlattı.

Muş ve Bitlis

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle kent genelinde 32 köye ulaşımın sağlanamadığını söyledi.

Belediye ekipleri de şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması başlattı.

Bitlis'te de 29 köy yolu kardan kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, olumsuz hava koşullarından dolayı kapanan köy yollarını en kısa zamanda açacaklarını belirtti.

Soğuk havanın etkisiyle Başkale ilçesinde çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu
Soğuk havanın etkisiyle Başkale ilçesinde çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu
Soğuk havanın etkisiyle Başkale ilçesinde çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu

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Soğuk havanın etkili olduğu Kars'ta 4 metrelik buz sarkıtları oluştu Soğuk havanın etkili olduğu Kars'ta 4 metrelik buz sarkıtları oluştu Çatılarda 2 metrelik buz sarkıtları oluştu Çatılarda 2 metrelik buz sarkıtları oluştu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Soğuk havanın etkisiyle Başkale ilçesinde çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Soğuk havanın etkisiyle Başkale ilçesinde çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu - Son Dakika
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