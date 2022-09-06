Kömürlükte 13 kaçak göçmen yakalandı; 3 organizatöre gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Kömürlükte 13 kaçak göçmen yakalandı; 3 organizatöre gözaltı

06.09.2022 14:20
Kömürlükte 13 kaçak göçmen yakalandı; 3 organizatöre gözaltı

VAN'nın İpekyolu ilçesindeki evin kömürlüğünde, Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmen yakalanırken, 3 organizatör de gözaltına alındı.

VAN'nın İpekyolu ilçesindeki evin kömürlüğünde, Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmen yakalanırken, 3 organizatör de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi'ndeki tek katlı evde kaçak göçmenler olduğu ihbarıyla harekete geçti. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese özel hareket polisleriyle operasyon düzenledi. Operasyonda, evin kömürlüğünde Afganistan uyruklu olan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürülürken, 3 organizatör ise gözaltına alındı.


YORUMLAR
500
Antalya'da trafik denetimleri hız kesmeden devam ediyor Antalya'da trafik denetimleri hız kesmeden devam ediyor 10 ayrı hırsızlığın şüphelisi tutuklandı 10 ayrı hırsızlığın şüphelisi tutuklandı
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, İpekyolu, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kömürlükte 13 kaçak göçmen yakalandı; 3 organizatöre gözaltı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:11 Dün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşen Fransız bakan, Atina'ya gider gitmez Türkiye karşıtı açıklamalar yaptı
13:51 Yakalanan cinayet zanlısından şaşkına çeviren sözler: 25 kişi öldürdüm, 20 kişi daha öldüreceğim
13:40 Rusya'dan Türk Lirası hamlesi: Rezervlerde daha fazla kullanılması konusu incelenecek
13:36 Balıkesir'de "kavuşturma geleneği" damada zor anlar yaşattı! Yapmadıklarını bırakmadılar
13:10 Bakan Dönmez, tepki toplayan elektrik ve doğal gaz zamları hakkında konuştu: Vatandaşımızın etkilenmemesi için her şeyi yapıyoruz
13:10 Ataşehir Belediyesi çalışanları, yüzde 110'luk zammı halay çekerek kutladı
13:09 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den dikkat çeken EYT açıklaması: Tek bir formül üzerinde duruyoruz, Aralık ayı gibi gündeme gelir
13:06 Yenikapı'da feci kaza İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı: 14 yaralı
13:02 Damattan kahkahaya boğan hareket! Gelin öylece kalakaldı
12:40 Ece Ronay'ı taciz ettiği iddiasıyla suçlanan Mehmet Ali Erbil hakkında zorla getirme kararı çıkartıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 14:22:19. #1.12#
SON DAKİKA: Kömürlükte 13 kaçak göçmen yakalandı; 3 organizatöre gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement