Van OSB'de Yüksek Teknoloji ve İhracat Hedefi

26.01.2026 12:04
Van OSB Başkanı Aslan, teknoloji odaklı tesislere öncelik vererek istihdamı artıracaklarını açıkladı.

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, son yıllarda yatırım tercihlerinde daha seçici olduklarını belirterek, bundan sonraki süreçte yüksek katma değerli, teknoloji odaklı ve ihracata yönelik üretim yapan tesislere öncelik verdiklerini söyledi.

Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, TRT GAP Diyarbakır Radyosu'nda katıldığı programda Van OSB'nin mevcut durumu, gelecek vizyonu, istihdam politikaları ve yeşil dönüşüm hedeflerine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Aslan, Van OSB'nin yalnızca bölge için değil, ülke ekonomisi için de stratejik bir üretim merkezi haline geldiğini vurguladı.

"Üretimi ve istihdamı artırmak için kararlılıkla çalışıyoruz"

Van OSB olarak bugüne kadar şehre, bölgeye ve ülke ekonomisine katkı sunmak için yoğun bir mücadele verdiklerini belirten Aslan, temel hedeflerinin istihdamı artırmak ve üretim hacmini büyütmek olduğunu söyledi. Aslan, "Ne kadar istihdam oluşturabiliriz, üretimimizi ne kadar artırabiliriz anlayışıyla ciddi çalışmalar yürüttük" dedi.

170'i aşkın tesis, 10 binin üzerinde istihdam

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteğiyle; Van Valiliği ve bölge milletvekillerinin katkılarıyla OSB'nin her geçen gün büyüdüğünü ifade eden Aslan, Van OSB bünyesinde 170'in üzerinde sanayi tesisinin faaliyet gösterdiğini aktardı. Aslan, 10 bini aşkın istihdamla Van OSB'nin bölgenin en önemli ekonomik lokomotiflerinden biri olduğunu kaydetti.

Tekstil yatırımlarıyla genç işsizliğine çözüm

Van'daki genç ve dinamik nüfusun üretime kazandırılmasının öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Aslan, tekstil yatırımlarının bu noktada büyük önem taşıdığını söyledi. Tekstil sektörünü Van'da toplama hedefiyle hareket ettiklerini belirten Aslan, "İşsiz gençlerimizi üretimle buluşturmak için bu yatırımları çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Karma OSB yapısı, geniş sektörel yelpaze

Van OSB'nin karma bir organize sanayi bölgesi olduğunu dile getiren Aslan, ağır sanayi olmamakla birlikte orta ve orta-üst ölçekli birçok sektörde güçlü üretim yapıldığını belirtti. Metal sanayisinden ahşaba, mermerden gıdaya, yapı malzemelerinden plastik ve boru üretimine kadar pek çok alanda faaliyet gösterildiğini aktardı.

"Hedefimiz katma değerli ve yüksek teknolojili üretim yapmak"

Son yıllarda yatırım tercihlerinde daha seçici olduklarını belirten Aslan, bundan sonraki süreçte yüksek katma değerli, teknoloji odaklı ve ihracata yönelik üretim yapan tesislere öncelik verdiklerini söyledi. Bu yaklaşımın 2026 ve sonrası için temel vizyon olduğunu vurgulayan Aslan, Van OSB'de altyapı yatırımlarının aralıksız devam ettiğini belirtti. Aslan, 60 hektarlık yeni sanayi alanında ve tekstil bölgesinde altyapı çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, bu alanlara yapılacak yatırımlarla istihdamın daha da artmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi. - VAN

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, İhracat, OSB, Van, Son Dakika

