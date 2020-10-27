Van otlu peynir içinde 106 kilo eroin sevkiyatına NSM darbesi - Son Dakika

Van otlu peynir içinde 106 kilo eroin sevkiyatına NSM darbesi

AKSARAY - Bitlis'ten yurtdışına ve İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapan 3 otomobile operasyon düzenleyen Aksaray NSM Polisi, varillerde otlu peynir içine gizlenmiş toplam 106 kilo eroin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon, 22 Ekim tarihinde gece yarısı Aksaray - Ankara Karayolu Bölge Trafik Şubesi önünde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Bitlis ilinden İstanbul ve yurtdışına uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı ve sevkiyatın Aksaray üzerinden yapılacağı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aksaray - Adana Karayolu il sınırında plakalı belirlenen 3 otomobili takibe aldı. Aksaray il merkezine kadar teknik ve fiziksel olarak takip edilen otomobiller Aksaray - Ankara Karayoluna girince operasyon için düğmeye basıldı. Gerçekleştirilen operasyonda 3 otomobilde durdurularak yakalanırken, 3 otomobilde bulunan M.A. ve S.G. gözaltına alındı. Gözaltı işleminin ardından otomobillerde arama yapan NSM ekipleri, otomobillerin bagajındaki varillerde otlu peynirin içine gizlenmiş paketler halinde toplam 106 kilo eroin maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.