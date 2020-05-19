Van polisi evde kalanların bayramını kutladı - Son Dakika

Van Emniyet Müdürlüğü koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalan Vanlıların, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar için sokaklarda konvoy oluşturan ekipler, tepe lambalarını yakıp siren çaldı.

İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde başlayan konvoy, Milli Egemenlik ile 2 Nisan Caddeleri üzerinden Gölbaşı Caddesi'nde İl Müftülüğü önüne kadar devam etti.



Burada bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konvoy, Maraş Caddesi'nden İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğüne geldi.

Bu coşkuya aileler de ellerinde Türk bayrakları ile balkonlardan ortak oldu.

Emniyet Müdürü Ali Karabağ, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karabağ, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yolunda milli mücadelenin ilk kıvılcımının atılışının 101. yılını kutlamanın coşkusu ve heyecanı içerisinde olduklarını belirtti.



Karabağ, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İnanıyorum ki gençlerimiz, 19 Mayıs ruhuyla birlikte istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkacak, tüm kutsal emanetlerimizi bir bayrak gibi elden ele gelecek nesillere ileterek sonsuza dek yaşatacak, tarihimizden aldıkları ilhamla, medeniyet yürüyüşümüzü çok daha ileri mesafelere taşıyacaklardır."