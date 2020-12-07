Van Tekstil ve Hazır Giyim OSB, sosyal merkezlerle donatılacak

Van'da Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) koordinasyonunda hazırlanan "Van Tekstil ve Hazır Giyim OSB Sosyal Donatılarının Oluşturulması Projesi"nin imza töreni gerçekleştirildi.

Proje için Van Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) düzenlenen imza töreninde konuşan Genel Sekreter Halil İbrahim Güray, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2020 yılı cazibe merkezlerini destekleme programı kapsamında kabul edilen projenin imza törenini yaptıklarını söyledi.

Projeyle Van Tekstil ve Hazır Giyim OSB'nin ihtiyaç duyacağı ortak kullanıma yönelik sosyal alanların inşa edileceğini belirten Güray, proje için 4 milyon 444 bin liralık bir bütçenin ayrıldığını ifade etti.

Van OSB'nin yürütücüsü olduğu projenin 4 milyon lirasının hibe edileceğini aktaran Güray, şunları kaydetti:

"Van Tekstil ve Hazır Giyim OSB sınırları içerisindeki 22 bin 775 metrekarede çevre düzenlemesi için ihata duvarı, güvenlik, ağaçlandırma, sulama ve aydınlatma altyapısı yapılacaktır. Ayrıca OSB'nin ihtiyaç duyacağı ortak kullanıma yönelik 3 bin metrekare kapalı alanda sosyal tesislerin inşa edilmesi ve yönetim organizasyonunun oluşturulması amaçlanıyor. 2018 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında desteklenen Van Tekstil ve Hazır Giyim OSB Altyapı Projesi bünyesinde 42 parsel, tekstil yatırımcılarına tahsis edilecek. Hayata geçirilecek projeyle restoran, kafeterya, banka şubesi, kargo, postane, market binası, dini tesis alanı, kreş ve çocuk gündüz bakım evini kapsayan sosyal alanlar kurulacaktır. Böylelikle Tekstil ve Hazır Giyim OSB ve Van OSB yatırımcılar açısından daha cazip ve tercih edilebilir bir yatırım alanına dönüşecek."

Projeyle meslek sahibi olmayan çocuklu kadınlara meslek edindirme ve istihdam imkanı sağlanmasının hedeflendiğini aktaran Güray, "Bu proje kadınların istihdamına önemli bir katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Van OSB Başkanı Mehmet Aslan ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Van Valiliği ve DAKA tarafından bölgenin ekonomisine katkı sağlamak için başlatılan çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Van'ın kalkınmasına ve büyümesine katkı sunmaya çalıştıklarını anlatan Aslan, şöyle konuştu:

"OSB bünyesinde Tekstilkent'in 2'nci etabının 100 hektarlık bir alanda yapılması planlanıyor. 50-60 hektarlık alanda altyapı çalışması tamamlandı. Faaliyete geçecek fabrikalarda 15 bin gencin istihdam edilmesi hedefleniyor. Van Tekstilkent'in ikinci etabı, hem ülke ekonomisine hem de ilin istihdamına önemli katkı sunacak. Burada yapılacak olan yeni tesisler herkes için çok faydalı olacak. El ele vererek bölgemizin ekonomisine ve istihdamına katkı sunmaya devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından projenin protokolü imzalandı.