Van Valisi Bilmez ve beraberindekiler yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, beraberindekiler ile birlikte yeni yılda dünyaya gelen 10 bebeği ziyaret ederek çeşitli hediyeler takdim edildi.



Vali Mehmet Emin Bilmez, yeni yıl dolayısıyla beraberinde eşi Meral Bilmez, AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ile birlikte Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek yeni yılın ilk bebeklerini ve ailelerini ziyaret etti. 2019 yılının son saati ile 2020'in ilk saatlerinde 10 bebek dünyaya geldi.



Yeni yılı Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde karşıladıklarını söyleyen Vali Bilmez, "Dünyaya merhaba diyen çocuklarımızı karşıladık. Bugün gün boyu 20 civarında bebeğimiz dünyaya geldi. Bu akşamüstü de yeni yılla beraber 10 çocuğumuz dünyaya geldi ve onları ziyaret ettik, anne babaların tebrik ettik. Çocuklarımızın salih evlatlar olmasını temennisinde bulunduk. AFAD Genel Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve hanımefendiler ile hep birlikte dolaştık. Ekibimizi tebrik ediyoruz, hastane yönetimini tebrik ediyoruz, maşallah bir günde 20-25 çocuğun dünyaya geldiği bir hastane. Umarım çoğunlukla normal doğum olmuştur. İnşallah zorunlu olmadıkça sezaryene başvurulmuyor. İnşallah bundan sonra bu rakamları daha aşağı çekeceğiz. Ben hepsinin bahtlarının güzel olmasını, salih evlatlar olmasını temenni ediyorum. Yeni yılın hem bu bebeklerimize hem milletimize hem bütün insanlara huzur barış kardeşlik getirmesini, daha müreffeh bir dünya ya doğru yol almamızı sağlamamız temenni ediyorum, iyi yıllar diliyorum" dedi.



Vali Bilmez'in eşi Meral Bilmez ise "Bebeklerimizin ülkemize, milletimize, anne babalarına, çevrelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bana göre ideal aile 2 erkek 2 kız 4 çocuktan oluşur. Bunun özlemini ben kendim şahsen duyuyorum. Temenni ediyorum herkesin böyle güçlü güzel gün ailesi olsun inşallah. Yeni yıl huzur bereket ve hayır getirsin bütün ailelere çocuk sahibi olmuş herkese inşallah" dedi.



Vali Bilmez ve beraberindekiler daha sonra doğum servisinde çalışan doktor ve sağlık personelini ziyaret edip hem yeni yıllarını tebrik ettiler hem de bir günde 20 bebeği dünyaya getirdikleri için kendilerine teşekkür ettiler. Vali Bilmez ve beraberindekiler ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı. - VAN