Van Valisi Ozan Balcı, eğitimcilerle buluştu

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van'daki milli eğitim camiasıyla bir araya geldi.

Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde yapılan toplantıda konuşan Balcı, birinci önceliğinin eğitim olduğuna dikkat çekerek, Van'da eğitim adına ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi.

Eğitimle, ülkenin geleceğinde her alanda hizmet edecek çocukların yetiştirildiğini öğretmenlerin de sanatçı olduğunu ifade eden Balcı, şöyle konuştu:

"Benim ve idarecilerin görevi öğretmenlerin yolunu açmak ve işlerini kolaylaştırmak. Öğretmenlerin yolunun açılması ve desteklenmesi halinde çok güzel işler yapacaklardır. Öğretmenlerin işinin kolaylaştırılması insana yapılan bir yatırımdır. Bu da çok kıymetlidir. Öğretmenlerimizin yüklerini alacağız. Bir numaralı konum her zaman eğitim olur. Ülkemizin geleceğini hazırlayacak, ülkemize her alanda hizmet edecek olan Türkiye'nin en değerli varlıkları çocuklar, öğretmenlerimizin elinde."

Yaz tatilinde yapılacakları planlamaya başladıklarını vurgulayan Balcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kütüphanesi olmayan okul kalmasın. Ana sınıfından, liseye kadar Türkiye'nin bir numaralı okul kitaplıklarının olduğu il olması. Okullar tertemiz olmalı. Öğretmen odaları güzel olmalı. Devletin, milletin bütün imkanlarını kullanacağız sonuçta. Müzik ve resim odası yapabilirsiniz. Her okulun bir voleybol, basketbol sahası olsun. İlkokul çocukları için geleneksel oyunlar var. Onlar bahçelere çizilsin. Büyük onarım görecek okullar şimdiden hazırlansın. Yani eğitim öğretim yılına hazır olmasını istiyorum."