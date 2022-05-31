Van Valisi Ozan Balcı, eğitimcilerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Van Valisi Ozan Balcı, eğitimcilerle buluştu

31.05.2022 22:13
Van Valisi Ozan Balcı, eğitimcilerle buluştu

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van'daki milli eğitim camiasıyla bir araya geldi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van'daki milli eğitim camiasıyla bir araya geldi.

Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde yapılan toplantıda konuşan Balcı, birinci önceliğinin eğitim olduğuna dikkat çekerek, Van'da eğitim adına ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi.

Eğitimle, ülkenin geleceğinde her alanda hizmet edecek çocukların yetiştirildiğini öğretmenlerin de sanatçı olduğunu ifade eden Balcı, şöyle konuştu:

"Benim ve idarecilerin görevi öğretmenlerin yolunu açmak ve işlerini kolaylaştırmak. Öğretmenlerin yolunun açılması ve desteklenmesi halinde çok güzel işler yapacaklardır. Öğretmenlerin işinin kolaylaştırılması insana yapılan bir yatırımdır. Bu da çok kıymetlidir. Öğretmenlerimizin yüklerini alacağız. Bir numaralı konum her zaman eğitim olur. Ülkemizin geleceğini hazırlayacak, ülkemize her alanda hizmet edecek olan Türkiye'nin en değerli varlıkları çocuklar, öğretmenlerimizin elinde."

Yaz tatilinde yapılacakları planlamaya başladıklarını vurgulayan Balcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kütüphanesi olmayan okul kalmasın. Ana sınıfından, liseye kadar Türkiye'nin bir numaralı okul kitaplıklarının olduğu il olması. Okullar tertemiz olmalı. Öğretmen odaları güzel olmalı. Devletin, milletin bütün imkanlarını kullanacağız sonuçta. Müzik ve resim odası yapabilirsiniz. Her okulun bir voleybol, basketbol sahası olsun. İlkokul çocukları için geleneksel oyunlar var. Onlar bahçelere çizilsin. Büyük onarım görecek okullar şimdiden hazırlansın. Yani eğitim öğretim yılına hazır olmasını istiyorum."

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Vali Ozan Balcı din görevlileriyle bir araya geldi Vali Ozan Balcı din görevlileriyle bir araya geldi Vali Balcı, büyükşehir belediyesinin yatırımlarıyla ilgili toplantı yaptı Vali Balcı, büyükşehir belediyesinin yatırımlarıyla ilgili toplantı yaptı
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Evliya Çelebi, Balcı, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Valisi Ozan Balcı, eğitimcilerle buluştu - Son Dakika


Son Dakika
22:12 İstanbul Valiliği, Galata Kulesi önünde kendini yakan kişiyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı
21:51 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 975 yeni vaka tespit edildi
21:49 Galata Kulesi önünde kendini yakan genç, olaydan önce vatandaşlar arasında böyle gezmiş
21:43 Cem Yılmaz'dan şarkılı "Bebek sahili" göndermesi
20:41 A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'yı 3-0 mağlup etti
20:38 Galata Kulesi önünde bir vatandaş kendini ateşe verdi! O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi
19:59 Bebek'te çırılçıplak güneşlenen kişinin şizofreni hastası olduğu tespit edildi
19:57 Esenyurt'ta 10 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı
19:23 Trabzon'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sel ve taşkın tatbikatına ilişkin test amaçlı bildirimler gönderileceğini açıkladı
19:13 Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 22:20:10. #1.12#
SON DAKİKA: Van Valisi Ozan Balcı, eğitimcilerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement