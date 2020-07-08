Van YEKA ilan edildi - Son Dakika

Van YEKA ilan edildi

VAN (İHA) – AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van'ın yıllık ortalama toplam güneşlenme süresinin 3 bin 68 saat ile Türkiye ortalamanın oldukça üstünde olduğunu belirterek, "Van'ın Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan edilmesi konusunda muvaffak olduk, inşallah güneşimiz...

VAN (İHA) – AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van'ın yıllık ortalama toplam güneşlenme süresinin 3 bin 68 saat ile Türkiye ortalamanın oldukça üstünde olduğunu belirterek, "Van'ın Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan edilmesi konusunda muvaffak olduk, inşallah güneşimiz enerjimiz olacak" dedi.

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Açıklamalarda bulunan Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma ilanının 3 Temmuz 2020 günü Resmi Gazetede yayımlandığı hatırlatılarak, "Toplam 1000 megavat gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisin de 10, 15 ve 20 megavat şeklinde 74 adet güneş enerjisine dayalı YEKA ihalesi yapılacak. Söz konusu ihalelere sadece Türk Ticaret Kanunu'na göre anonim veya limitet şirket şeklinde kurulmuş tüzel kişiler başvurabilecek. Her bir ihalenin başlangıç tavan fiyatı kilovat saat başına 30 kuruş, elektrik enerjisi alım süresi ise sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 yıl olacak. Van ve Antalya yayımlanan güneş enerjisi yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı tahsisine ilişkin ilanda 50 megavat ile en fazla kapasiteyi alan iller oldu. Van için yapılacak yarışmada bağlantı kapasitesi 20 ve 10 megavat şeklinde yapılacak, başvurular 19, 21 ve 23 Ekim 2020 tarihlerinde 09.00-12.00 saatleri arasında alınacaktır. Başvurular Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne elden teslim edilecektir" dedi.


"Güçlü Türkiye için enerjide bağımsız olmak durumundayız"


Türkiye olarak dünya enerjisinin yüzde birini tükettiğimizi dile getiren Arvas, "Tüketici olduğumuz enerjide de büyük ölçüde dışa bağımlı bir ülke konumundayız. Güçlü Türkiye için enerjide bağımsız olmak durumundayız. Bunun içinde kendi kaynaklarımızı yerli, yenilenebilir ne varsa sonuna kadar kullanmalıyız. Türkiye'de toplam tükettiğimiz enerjinin yüzde 40'ını binalarda, yüzde 30'unu sanayide, geri kalanını da ulaşım ve tarımda tüketiyoruz. Üretimde kullanılan temel girdi olan enerjinin yeterli miktarda, kesintisiz, en az maliyetle güvenilir bir şekilde temin edilmesi enerji politikamızın temel amacıdır. Türkiye'de ekonomik büyüme ve tüketim kalıplarındaki gelişme ile birlikte artan enerji talebi yerli kaynaklar ile karşılanmalı, dış kaynaklar minimize edilmelidir. Ekonomik faaliyetlerin temel girdisi ve itici gücü olan enerji, ekonomik refah düzeyinin en önemli belirleyicilerindendir" diye konuştu.


"Güneşimiz enerjimiz olacak"


Van'ın güneşli gün sayısı ve güneş enerjisi verimliliği bakımından Türkiye'nin en önemli merkezlerinden birisi olduğunu söyleyen Arvas, "Türkiye'nin yıllık ortalama toplam güneşlenme süresi 2 bin 736 saat iken, Van'da bu değer 3 bin 68 saat ile ortalamanın oldukça üstündedir. Güneş ışınları ve iklim parametreleri temel alındığında, elektrik enerjisi üretim verimliliği açısından Van, Türkiye'de ilk sıralarda yer almaktadır. Yoğunlaştığımız öncelikli konulardan Van'ın YEKA ilan edilmesi konusunda muvaffak olduk, inşallah güneşimiz enerjimiz olacak. İnanıyorum ki Van kısa süre içinde yenilenebilir enerjide bölgesel bir merkez haline gelecektir. Önemli olan Van'ın Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) olarak ilan edilmesiydi. Bu gerçekleşti, dolaysıyla yatırımcılarımızın önündeki engellerden birini de kaldırmış olduk. Bundan sonraki süreçte güneş enerjisine dayalı daha büyük ölçekte yatırımlar için gayretimiz devam edecektir. Van'ın YEKA ilan edilmesi sürecinde bize destek olan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza ve Enerji İşleri Genel Müdürümüze teşekkür ediyor, Van'ımız ve yatırımcılar için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - VAN

Türkiye, Van, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 12:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Van YEKA ilan edildi - Son Dakika Ekonomi
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