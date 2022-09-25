Kanada'da Uluslararası Gitar Festivali İki Yıl Aradan Sonra Ziyaretçilerle Buluştu - Son Dakika
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Kanada'da Uluslararası Gitar Festivali İki Yıl Aradan Sonra Ziyaretçilerle Buluştu

25.09.2022 14:23
Kanada'da Uluslararası Gitar Festivali İki Yıl Aradan Sonra Ziyaretçilerle Buluştu

VANCOUVER, 25 Eylül (Xinhua) -- Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen Vancouver Uluslararası Gitar Festivali'nde bir ziyaretçi gitarları inceliyor, 24 Eylül 2022. Etkinlik, pandemi nedeniyle verilen iki yıllık aranın ardından Cumartesi ve Pazar günleri Vancouver'a döndü.

VANCOUVER, 25 Eylül (Xinhua) -- Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen Vancouver Uluslararası Gitar Festivali'nde bir ziyaretçi gitarları inceliyor, 24 Eylül 2022. Etkinlik, pandemi nedeniyle verilen iki yıllık aranın ardından Cumartesi ve Pazar günleri Vancouver'a döndü. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinden 60 gitar üreticisinin ürünleri etkinlikte sergileniyor.(Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)

Kanada'da Uluslararası Gitar Festivali İki Yıl Aradan Sonra Ziyaretçilerle Buluştu

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Kaynak: Xinhua

Vancouver, Kanada, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanada'da Uluslararası Gitar Festivali İki Yıl Aradan Sonra Ziyaretçilerle Buluştu - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Kanada'da Uluslararası Gitar Festivali İki Yıl Aradan Sonra Ziyaretçilerle Buluştu - Son Dakika
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