VANCOUVER, 25 Eylül (Xinhua) -- Kanada 'nın Vancouver kentinde düzenlenen Vancouver Uluslararası Gitar Festivali'nde bir ziyaretçi gitarları inceliyor, 24 Eylül 2022. Etkinlik, pandemi nedeniyle verilen iki yıllık aranın ardından Cumartesi ve Pazar günleri Vancouver'a döndü. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinden 60 gitar üreticisinin ürünleri etkinlikte sergileniyor.(Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Vancouver, Kanada, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kanada'da Uluslararası Gitar Festivali İki Yıl Aradan Sonra Ziyaretçilerle Buluştu - Son Dakika

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