Vanda kar yağışı altında evlat eylemi; HDP'liler engellemeye çalıştı - Son Dakika

Vanda kar yağışı altında evlat eylemi; HDP'liler engellemeye çalıştı

12.03.2021 15:17
Vanda kar yağışı altında evlat eylemi; HDP'liler engellemeye çalıştı, System.String[]

VAN'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP il binası önündeki eylemlerini 3'üncü haftada da kar yağışı altında sürdürdü.

VAN'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP il binası önündeki eylemlerini 3'üncü haftada da kar yağışı altında sürdürdü. Geçen hafta 10 aile ile yapılan eyleme bu hafta 14 aile ile devam edildi. Aileler, HDP binası önünde "Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP" sloganları attı. Parti binası bahçesinde toplanan HDP'liler de annelerin sesini slogan atıp, tef çalarak engellemeye çalıştı. Polis bina önünde önlem aldı.

Van'da çocukları ve yakınları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler, Cumhuriyet Caddesi'ndeki AVM önünde bir araya geldi.  Aileler, lapa lapa yağan kar yağışı altında yürüyüş yaparak, ellerinde Türk bayraklarıyla PKK'yı protesto etti. Güvenlik önlemleri eşliğinde HDP il binası önüne gelen kadınlar, ellerinde çocuklarının fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizleri taşıdı. HDP Van il binasına kadar slogan atarak, yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. Bina önüne gelen aileler, "Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP" sloganları attı. Parti binası bahçesinde toplanan HDP'liler de sloganlar atıp, tef ve zılgıt ile eylemi engellemeye çalıştı.

BEN 9 YILDIR KIZIMIN MONTUNA SARILARAK YATIYORUMVan'daki eyleme 9 yıl önce 13 yaşındayken, kaçırılan kızı Şeyma için katılan Nazlı Sancar, "2012'de elini kolunu bağlayarak, zorla kızımı dağa kaçırdılar. 9 yıldır kızımdan hiç haber alamadım. Ben PKK'dan ve HDP'den kızımı istiyorum. Artık yeter, dayanamıyorum. Ne gecemiz gece ne gündüzümüz gündüzdür. Ben evladımı, canımı, ciğerimi istiyorum. Yeter artık. PKK ve HDP bizden ne istiyor ? Biz sadece hakkımız olan evladımızı istiyoruz. Ben Şeyma'mı istiyorum. Ben 9 yıldır kızımın montuna sarılarak yatıyorum. Pervin Buldan, Selahattin Demirtaş için açıklama yapıyor. Murat Karayılan için  selam gönderiyor.  Bizim çocuklarımızı getirsin Pervin Buldan. Yeter artık onlar da evlat sahibidirler. Meral Akşener'e de sesleniyorum. Onlar da bu annelerin, babaların feryatlarını duysun artık. CHP ve İYİ Parti bizi gündeme getirsin. Duymamazlıktan, görmezlikten gelmesin. Yeter artık onların da yüreği yanmıyor mu ? Çocuklarımızı istiyoruz " dedi.'HDP'LİLER HANGİ YÜZLE BURADA'Çocuğu dağa kaçırılan Fevzi Yağmur ise, PKK'lı teröristlerin ABD'nin uşakları olduğunu ileri sürerek,"Çocuğumu 6 yıl önce çocuğumu dağa kaçırdılar. Oğlum öğrenciydi.Defalarca onların kapısına gittim. Ama bir sonuç alamadım. Ben 50 bin lira para da ödedim, param da gitti. Ben çocuğumu istiyorum. HDP'liler hangi yüzle buradalar. PKK, ABD'nin uşağı olmuş. Trükiye Cumhuriyetini sevmiyor, onlar polis, asker, korucu sevmiyorlar. Cenab-ı Allah devletimize zeval vermesin. Bir süre önce 11 asker şehit oldu. Hepsi sizin yüzünüzden. Siz utanmıyor musunuz ? Hz. Muhammed Peygamber olurken, Cenab-ı Allah da bu bayrağı bize lutfetti.  Ama siz Türkiye Cumhuriyeti düşmanlarısınız"diye konuştu.BANA 'ÇOCUĞUN SUYA DÜŞMÜŞ' DEDİLEREyleme Hakkari'den katılan Hamza Adıyaman'ın annesi Rukeyta Adıyaman da, Türkçe bilmediği için Kürtçe konuştu. Çocuğunun henüz 8 yaşındayken dağa kaçırıldığını anlatan anne Adıyaman," 9 yaşındaki bir çocuk size ne yapabilir ki ? Çocuğumu istiyorum. Çocuğumu okuldayken kaçırdılar. Bize suya düştüğünü söylediler. çocuğumu terör örgütünün içinde olduğunu görenler olmuş. Çocuğum dağda, bize diyorlar ki, çocuğunuz burada değil. Bizi kandırıyorlar. HDP ve PKK'dan çocuğumu istiyorum."dedi.Eyleme katılan aileler, seslerini bastırmaya çalışan HDP'lilere tepki gösterdi. Polis ekipleri ise, parti binası önünde güvenlik önlemleri aldı. Ailelerin eylemine Kadim Aşiretler Federasyonu, Korucular Derneği'nin de aralarında bulunduğu kentteki bazı STK'lar da destek verdi.


Vanda kar yağışı altında evlat eylemi; HDP'liler engellemeye çalıştı
Vanda kar yağışı altında evlat eylemi; HDP'liler engellemeye çalıştı
Vanda kar yağışı altında evlat eylemi; HDP'liler engellemeye çalıştı
Vanda kar yağışı altında evlat eylemi; HDP'liler engellemeye çalıştı
Vanda kar yağışı altında evlat eylemi; HDP'liler engellemeye çalıştı
Vanda kar yağışı altında evlat eylemi; HDP'liler engellemeye çalıştı
Vanda kar yağışı altında evlat eylemi; HDP'liler engellemeye çalıştı
Vanda kar yağışı altında evlat eylemi; HDP'liler engellemeye çalıştı
Vanda kar yağışı altında evlat eylemi; HDP'liler engellemeye çalıştı
Vanda kar yağışı altında evlat eylemi; HDP'liler engellemeye çalıştı
Vanda kar yağışı altında evlat eylemi; HDP'liler engellemeye çalıştı
Vanda kar yağışı altında evlat eylemi; HDP'liler engellemeye çalıştı
Vanda kar yağışı altında evlat eylemi; HDP'liler engellemeye çalıştı
Vanda kar yağışı altında evlat eylemi; HDP'liler engellemeye çalıştı
Vanda kar yağışı altında evlat eylemi; HDP'liler engellemeye çalıştı

Halkların Demokratik Partisi, Van, PKK, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vanda kar yağışı altında evlat eylemi; HDP'liler engellemeye çalıştı - Son Dakika


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