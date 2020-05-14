Vangölü Gazeteciler Cemiyetinden üyelerine gıda paketi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vangölü Gazeteciler Cemiyetinden üyelerine gıda paketi - Son Dakika

Vangölü Gazeteciler Cemiyetinden üyelerine gıda paketi

6 saat önce

VAN (İHA) – Korona virüs salgınının sürdüğü Van'da, Vangölü Gazeteciler Cemiyeti (VGC) üyelerine destek olmaya devam ediyor.

Vangölü Gazeteciler Cemiyetinden üyelerine gıda paketi, System.String[]

VAN (İHA) – Korona virüs salgınının sürdüğü Van'da, Vangölü Gazeteciler Cemiyeti (VGC) üyelerine destek olmaya devam ediyor. Daha önce üyelerine sağlık kiti ulaştıran cemiyet, bu kez de İpekyolu ve Gürpınar belediyelerince hazırlanan gıda paketlerini üyelerine ulaştırmaya başladı.


Van'ın tek gazeteciler cemiyeti olan Vangölü Gazeteciler Cemiyeti, dünyayı etkisi altına alan salgın ile mücadele konusunda üyeleri ile dayanışma içinde çalışmaya devam ediyor. Salgın başladığı günden bu yana alanda çalışan üyeleri için hummalı bir çalışma yürüten VGC, çalışan gazetelerin yanında olmak için çalışma başlattı. Ramazan öncesinde üyelerine sağlık kiti ulaştıran cemiyet, bu anlamda sahada çalışan gazetecilere içerisinde maske, dezenfektan, temizlik ürünleri gibi birçok ürünün bulunduğu bir paket ulaştırdı. Bu çalışma ile sürekli olarak alanda olan ve haber peşinde koşan gazetecilere anlamlı bir destek sunan VGC, Ramazan dolayısıyla da bu kez üyeleri için gıda kolisi desteği verdi.


VGC üyelerini unutmuyor


İpekyolu ve Gürpınar belediyelerinin büyük destek verdiği çalışmada, gıda ve hijyen ürünlerini içeren Ramazan paketlerini üyelerine dağıttı. Her Ramazan ayında üyelerine bu şekilde Ramazan paketleri hazırlayarak birlik ve dayanışmayı ortaya koyan cemiyet, salgın sürecinde de iki belediyenin desteği ile bu yardımlaşma geleneğini sürdürmüş oldu.


"Dayanışmayı üst seviyede sürdürüyoruz"


Gıda ve hijyen paketlerinin dağıtımı sonrasında bir değerlendirme bulunan Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fatih Sevinç, İpekyolu ve Gürpınar belediyelerine sunmuş oldukları destekten dolayı teşekkür etti. Sevinç, "VGC olarak normal zamanlarda sürdürmeye çalıştığımız yardımlaşma, dayanışma, işbirliği içinde olma geleneğini korona virüs sürecinde sürdürmeye çalıştık. Üyelerimiz en riskli iş grubundadır. Tehdide açık ve gece gündüz demeden çalışan üyelerimize bu süreç boyunca belediyelerimizin de anlamlı destekleri ile sağlık kitleri, maske, dezenfektanlar ulaştırdık. Bununla birlikte Ramazan için de geçtiğimiz yıllarda yaptığımız gibi bir hediye niteliğinde gıda kolileri oluşturduk. Geçtiğimiz yıllarda cemiyet olarak yaptığımız bu desteğe bu yıl İpekyolu ve Gürpınar belediyeleri büyük katkılar sundu. Üyelerimiz için çok iyi bir Ramazan paketi oluşturmuş olduk. Amacımız meslek örgütü içerisinde kenetlendiğimizi göstermek. Bu anlamda cemiyet olarak gazetecilerimizin yanında olmaya ve dayanışmaya devam edeceğiz. Bir kez daha bize destek sunan İpekyolu Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız Sinan Aslan'a ve Gürpınar Belediye Başkanımız Hayrullah Tanış'a sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.


Başkanlar gazetecilere mesaj yolladı


Öte yandan yardım kampanyasına katkı sunan İpekyolu ve Gürpınar belediye başkanları, gazetecilere birer destek mesajı yolladı.


İpekyolu Belediyesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, mesajında şu ifadeleri kullandı:


"Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden siz değerli basın mensuplarımızın ve ailelerinizin Ramazan-ı Şeriflerinizi tebrik eder, birlik beraberlik ve sağlıklı günlere vesile olmasını dilerim."


"Devletimiz sizleri yalnız bırakmayacak"


Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ise "Rahmetin, bereketin, bolluğun ve paylaşımın yoğun şekilde yaşandığı, yılın en hayırlı ayı olarak büyük özlemle beklediğimiz Ramazan ayına bir kez daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dua, ibadet, yardımlaşma ve dayanışma günlerini uhdesinde bulunduran bu aya ulaşırken sizlerden tek isteğimiz evlerinizde kalarak korona virüs salgınından kendinizi korumanızdır. Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devletimizin her kademesi ve kurumu bu süreçte sizleri yalnız bırakmayacaktır. Bizler de Gürpınar Belediyesi olarak 4 bin 130 kilometrekarede hiçbir ayrım yapmaksızın yardıma ihtiyacı bulunan tüm vatandaşlarımızın yanında oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz. Ramazan ayında aynı sofra etrafında bir araya gelmesek de gönül muhabbetimiz her zaman olduğu gibi undan sonra devam edecek" dedi. - VAN

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Gürpınar, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 04:15 Kaynak: İHA


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