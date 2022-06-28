Burada kahvaltı yapan kadınlar daha sonra Van Gölü 'ndeki Akdamar Adası , Kanispi Şelalesi ve Ağrı 'nın Doğubeyazıt ilçesini gezdi.

Kaynak: AA

Muradiye Şelalesi, Balcı, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Vanlı 400 kadın kentin tarihi ve doğal mekanlarını gezdi - Son Dakika

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