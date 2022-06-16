Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü - Son Dakika
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Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

16.06.2022 13:11

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti.

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak", "Van anneleri evlat nöbetinde", "Çocuklarımızı istiyoruz" ve "Dağları kurtlara kuşlara bırakın" yazılı dövizler taşıdı.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, partililere tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan anne Saliha Mert, AA muhabirine, 8 yıldır çocuğundan haber alamadığını söyledi.

Oğlunun PKK'lı teröristlerce kandırılarak dağa götürüldüğünü belirten Mert, "Yaklaşık 1,5 yıldır eylemimizi sürdürüyoruz. HDP sesimizi bastırmaya, bizi yıldırmaya çalışıyor ama biz anneler yılmayacağız. Evlatlarımızı istiyoruz. Kendi çocuklarını Avrupa'da özel okullarda okuturken, bizim çocuklarımızı ölüme götürdüler. Buradayız, bu davadan vazgeçmeyeceğiz. Çocuğumu çok özledim. Ne olur, kaç gel seni bekliyoruz. Gel vatanına, milletine hayırlı bir evlat ol." diye konuştu.

Eyleme katılan anne Nazlı Sancar da 2012'de 13 yaşındaki kızı Şeyma'nın zorla dağa kaçırıldığını ifade etti.

HDP ve PKK ile 11 yıldır mücadele ettiğini dile getiren Sancar, "20 gün önce çocuğumun öldüğünü bir sitede yayınladılar ama ben onlara inanmıyorum, kızım yaşıyor. Biz anneler güçlüyüz, bizleri yıldıramaz. Nefesimizden korkuyorlar. Evlatlarımızı söke söke onlardan alacağız." dedi.

Anneler, HDP İl Başkanlı binası önünde bir süre oturma eylemi yaptı.

Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü - Son Dakika

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