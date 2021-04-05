Son dakika haberleri! Vanlı anneden HDP'nin "Devlet annelere eylem için para veriyor" söylemine tokat gibi cevap - Son Dakika

Son dakika haberleri! Vanlı anneden HDP'nin "Devlet annelere eylem için para veriyor" söylemine tokat gibi cevap

05.04.2021 10:04

Son dakika genel haberi: Vanlı anneden HDP'nin "Devlet annelere eylem için para veriyor" söylemine tokat gibi cevap Evladı terör örgütü PKK tarafından 6 yıl önce kaçırılan Vanlı anne: "Hiçbir para evlat acısının yerine geçemez" "Bizim evlatlarımızı versinler çok istiyorlarsa kendi çocuklarını göndersinler" "PKK...

Vanlı anneden HDP'nin "Devlet annelere eylem için para veriyor" söylemine tokat gibi cevap

Evladı terör örgütü PKK tarafından 6 yıl önce kaçırılan Vanlı anne:

"Hiçbir para evlat acısının yerine geçemez"

"Bizim evlatlarımızı versinler çok istiyorlarsa kendi çocuklarını göndersinler"

"PKK dağdaki çocukları aileleriyle, ailelerini de çocuklarıyla tehdit ediyor"

Vanlı anne eylemlere katıldığı için evi taşlanmış

VAN - Evladı terör örgütü PKK tarafından 6 yıl önce kaçırılan Vanlı anne Atiye Dayan, HDP'nin "Devlet annelere eylem için para veriyor" oyununu bozarak, "Hiçbir devlet evlat acımızı parayla satın alamaz" dedi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemin ardından Van'daki aileler de bu hafta itibariyle altıncı kez HDP il binası önünde eylem yaptı. Güzellik salonunda çalıştığı yıllarda 17 yaşındayken HDP aracılığıyla PKK tarafından kaçırılan Şilan Dayan'ın annesi Atiye Dayan, 6 yıldır evladından haber alamıyor.

Vanlı annelerden Atiye Dayan, evladını PKK'dan geri almak için HDP il binası önündeki diğer annelerle birlikte eylem yapıyor. Eylemlere ilk katıldığı haftada maskeli kişilerce evine saldırı düzenlenen 7 çocuk annesi Dayan, HDP'lilerin çevresindekilere "Devlet sizi parayla satın almış" şeklinde kışkırttığını söyledi. Acılı anneler olarak tek dertlerinin evlatlarına kavuşmak olduğunu ifade eden Dayan, kızının korkmadan gelip devlete teslim olmasını istedi.

"6 yıldır bu acıyı yaşıyorum"

HDP'nin kızını PKK'ya sattığını anlatan Dayan, "Kızımı 6 yıldır arıyorum. Kızım bir güzellik salonunda çalışıyordu. Oradan HDP'ye, HDP'de PKK'ya sattı. 6 yıl oldu kızımdan hiçbir haber alamıyorum. Kızımı bulmak için çok kez HDP'ye gittim ve başkanlarıyla görüştüm. Kızımı kampa götüren kişi de HDP başkanının yanında bana, 'kızın dün Zap kampındaydı ve giydirerek PKK'ya gönderildi' dedi. Ben 6 yıldır bu acıyı yaşıyorum. Kızıma kavuşmak için yürüyüş başvurusunda bulunduk. Şu an diğer annelerle eylem yapıyoruz. Çocuklarımızı alana kadar bu eylemi de sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Kızımı PKK'ya teslim edenler, aynı şekilde bana teslim etsinler"

HDP il binası önünde eylem yaparken partililerin kendi seslerini kıstırmak için her türlü yola başvurduğunu dile getiren Dayan, "Bizim tek derdimiz evlatlarımızdır. Ben 6 yıldır evlat acısıyla yaşıyorum ama onlarda bir vicdan yok. Kızım hasta ve ben kızımı HDP'den istiyorum. HDP kızımı PKK'ya nasıl teslim etmişse o şekilde de bana teslim etsin. PKK'ya çok düşkünseler kendi çocuklarını versinler ve bizim çocuklarımızı geri göndersinler" şeklinde konuştu.

"Hiçbir devlet evlat acımızı parayla satın alamaz"

HDP önünde eylem yaptıkları için "Devlet sizi satın almış" şeklinde eleştiriler aldıklarına dikkat çeken Dayan, gelen eleştirilere cevap olarak; "Hiçbir devlet evlat acımızı parayla satın alamaz. Evlat acısı öyle bir közdür ki ölünceye kadar yüreğinizde yanıyor. Ben buradan kızıma sesleniyorum; tehditlere ve korkulara boyun eğmesin. Kızım gelsin devlete teslim olsun ve ceza da almayacak" dedi.

"Kendi kızı yurt dışında boy boy fotoğraf paylaşıyor"

HDP Genel Başkanı Pervin Buldan'ın kızının yurt dışında eğlendiğini söyleyen Dayan, "Çocuklarımızı HDP'ye satıyor ama kendi kızı yurt dışında boy boy fotoğraf paylaşıyor. Eğer Pervin Buldan'da vicdan varsa benim hasta kızımı versin. Kandil'de Murat Karayılan'a selam göndereceğine kızımı bana versin. Ben bu evlatlarımın hem annesi hem de babasıyım. Evladımı alana kadar da bu mücadelemi sürdüreceğim. Benim kızım da korkmasın. Yanında kim varsa kaçsın, gelsin devlete teslim olsun" diye konuştu.

"Evladımı HDP için büyütmedim"

Evladını HDP ve terör örgütü PKK için büyütmediğinin altını çizen Dayan, "Çocuklarımızı orada aileleriyle tehdit ediyorlar, bizi evlatlarımızla tehdit ediyorlar. Zorluklarla büyüttüğüm evladımı HDP için büyütmedim. Onların çocukları özel yataklarda yatarken, bizimkiler mağaralarda, taşların üstünde aç, susuz sürünüyor. Midelerini ilaç dolduruyorlar hiçbir şekilde kaçma imkanları yok. Çocuğun hasta diye haber gönderiyorlar. O zaman çocuğumu bana versinler" şeklinde konuştu.

"Evimiz taşlandı"

HDP önünde eylem yaptıktan sonra maskeli kişiler tarafından evinin taşlandığını hatırlatan Dayan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evimde tek başıma çocuklarımla yaşıyorum. Şu an kapımızın önüne güvenlik kamerası konuldu. Millete 'Devlet sizi parayla satın aldı' diye kışkırtıyorlar. Öyle bir şey yok. Çünkü hiçbir devlet bu acıyı satın alamaz."

(YLM-MSA-Y)

Son dakika haberleri! Vanlı anneden HDP'nin Devlet annelere eylem için para veriyor söylemine tokat gibi cevap
Son dakika haberleri! Vanlı anneden HDP'nin Devlet annelere eylem için para veriyor söylemine tokat gibi cevap
Son dakika haberleri! Vanlı anneden HDP'nin Devlet annelere eylem için para veriyor söylemine tokat gibi cevap
Son dakika haberleri! Vanlı anneden HDP'nin Devlet annelere eylem için para veriyor söylemine tokat gibi cevap
Son dakika haberleri! Vanlı anneden HDP'nin Devlet annelere eylem için para veriyor söylemine tokat gibi cevap
Son dakika haberleri! Vanlı anneden HDP'nin Devlet annelere eylem için para veriyor söylemine tokat gibi cevap
Son dakika haberleri! Vanlı anneden HDP'nin Devlet annelere eylem için para veriyor söylemine tokat gibi cevap
Son dakika haberleri! Vanlı anneden HDP'nin Devlet annelere eylem için para veriyor söylemine tokat gibi cevap
Son dakika haberleri! Vanlı anneden HDP'nin Devlet annelere eylem için para veriyor söylemine tokat gibi cevap
Son dakika haberleri! Vanlı anneden HDP'nin Devlet annelere eylem için para veriyor söylemine tokat gibi cevap
Son dakika haberleri! Vanlı anneden HDP'nin Devlet annelere eylem için para veriyor söylemine tokat gibi cevap

Halkların Demokratik Partisi, Terör, Van, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Vanlı anneden HDP'nin 'Devlet annelere eylem için para veriyor' söylemine tokat gibi cevap - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Haftaya yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 454 liradan işlem görüyor Haftaya yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 454 liradan işlem görüyor "Kulüpler neden batıyor?" sorusunun adeta cevabı oldu! 8 dakikalık performans için 10 milyon ödendi Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı Şimdi korona düşünsün! Türkiye'nin yerli ve milli ilacı yıl sonuna kadar hazır hale gelecek Şimdi korona düşünsün! Türkiye'nin yerli ve milli ilacı yıl sonuna kadar hazır hale gelecek Hatay faciası sonrası G.Saray'da gidecekler ve kalacaklar belli oldu Hatay faciası sonrası G.Saray'da gidecekler ve kalacaklar belli oldu Son Dakika! Yargıtay'dan emekli 104 amiralin imza attığı bildiriyle ilgili açıklama: Yargı kurumları yasalar çerçevesinde gereğini ifa edecektir Son Dakika! Yargıtay'dan emekli 104 amiralin imza attığı bildiriyle ilgili açıklama: Yargı kurumları yasalar çerçevesinde gereğini ifa edecektir Son Dakika: Enflasyon mart ayında yüzde 1,08 artarak yıllık bazda yüzde 16,19 oldu Son Dakika: Enflasyon mart ayında yüzde 1,08 artarak yıllık bazda yüzde 16,19 oldu Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti
104 emekli amiralin imzaladığı Montrö bildirisinin yankıları sürerken bir bildiri de eski milletvekillerinden geldi 104 emekli amiralin imzaladığı Montrö bildirisinin yankıları sürerken bir bildiri de eski milletvekillerinden geldi         
11:21
Kredi çekecekler için emsal karar! Müşteriye zorla hayat sigortası yaptıran banka parayı iade edecek Kredi çekecekler için emsal karar! Müşteriye zorla hayat sigortası yaptıran banka parayı iade edecek         
11:19
Ekranların en popüler amiraliydi! Montrö bildirisine imza attı, şimdi gözaltında Ekranların en popüler amiraliydi! Montrö bildirisine imza attı, şimdi gözaltında         
11:05
Haftaya düşüşle başlayan dolar, 8,17'den işlem görüyor Haftaya düşüşle başlayan dolar, 8,17'den işlem görüyor         
10:55
Otomotivde çip krizi giderek büyüyor! Suzuki Japonya'daki üç fabrikasından ikisinde üretimi durdurdu Otomotivde çip krizi giderek büyüyor! Suzuki Japonya'daki üç fabrikasından ikisinde üretimi durdurdu         
10:48
Ünlü sunucu Buket Aydın, peş peşe göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Ünlü sunucu Buket Aydın, peş peşe göğüs dekolteli pozlarını paylaştı         
10:42
Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı         
09:59
Apartman yönetiminden tepki çeken uyarı: Köpekler ve kuryeler giremez Apartman yönetiminden tepki çeken uyarı: Köpekler ve kuryeler giremez         
09:58
Yasak aşk cinayetinde kan donduran detay! Eşiyle ilişki yaşayan adamın başını taşla ezip ölmesini beklemişler Yasak aşk cinayetinde kan donduran detay! Eşiyle ilişki yaşayan adamın başını taşla ezip ölmesini beklemişler         
09:43
Tarlada bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı: İntiharlarına 'fakir kokaini' sebep olmuş Tarlada bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı: İntiharlarına 'fakir kokaini' sebep olmuş         
09:01
Amiraller bildiriyi nasıl hazırladı, neden gece yarısı yayınladı? Merak edilen sorular yanıt buldu Amiraller bildiriyi nasıl hazırladı, neden gece yarısı yayınladı? Merak edilen sorular yanıt buldu         
08:39
Mutant virüsün bir dakikada bulaşabildiğini belirten uzmanlar uyarıyor: Kalabalık ortamlarda çift maske takın Mutant virüsün bir dakikada bulaşabildiğini belirten uzmanlar uyarıyor: Kalabalık ortamlarda çift maske takın         
08:08
Baskında yakalanan kadın ikinci kattan atladı, eşinin feryatları geceye damga vurdu Baskında yakalanan kadın ikinci kattan atladı, eşinin feryatları geceye damga vurdu         
07:39
Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi         
00:31
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 104 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili ilk açıklama: Bu sahte gündemler tutmaz CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 104 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili ilk açıklama: Bu sahte gündemler tutmaz         
14:44
Türkiye genelinde bu hafta da 100 binde koronavirüs vaka sayısı azalan il bulunmuyor Türkiye genelinde bu hafta da 100 binde koronavirüs vaka sayısı azalan il bulunmuyor         
14:41
Düğün takılarını satarak başladığı işte, 40 bin liralık sermayesini 2.5 milyona çıkardı Düğün takılarını satarak başladığı işte, 40 bin liralık sermayesini 2.5 milyona çıkardı         
11:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2021 11:36:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Vanlı anneden HDP'nin "Devlet annelere eylem için para veriyor" söylemine tokat gibi cevap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei