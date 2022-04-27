VANLILAR ONA, O UKRAYNALILARA YARDIM EDİYOR - Son Dakika
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VANLILAR ONA, O UKRAYNALILARA YARDIM EDİYOR

27.04.2022 11:19

UKRAYNA'nın başkenti Kiev'de bir yardım kuruluşunda çalışırken Rusya'nın saldırılarının ardından annesiyle birlikte ülkesini terk edip bir arkadaşının daveti üzerine Van'a gelen Anya Karpenko (37), burada insanların kendisine yardımda bulunduğunu ve güvende hissettiğini söyledi.

UKRAYNA'nın başkenti Kiev'de bir yardım kuruluşunda çalışırken Rusya'nın saldırılarının ardından annesiyle birlikte ülkesini terk edip bir arkadaşının daveti üzerine Van'a gelen Anya Karpenko (37), burada insanların kendisine yardımda bulunduğunu ve güvende hissettiğini söyledi. İşine internet üzerinden devam eden Karpenko, başka ülkelerden gelen yardımların ülkesindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtımını organize ediyor.

Kiev'de bir yardım kurumunda çalışan Anya Karpenko ve annesi, Rusya'nın saldırılarının ardından önce Lviv'e ardından da Polonya'nın başkenti Varşova'ya gitti. Anya Karpenko Van'daki bir arkadaşının daveti üzerine bir ay önce Türkiye'ye geldi. Gözyaşları içinde konuşan, Ukrayna'yı çok özlediğini belirten Karpenko, "Ülkemizde savaş başladığında sabah 04.00 sıralarında uyandım ve çok rahatsız edici bir his vardı içimde. Sabah 05.00 sıralarında ilk patlamaları duyduk, savaşın başladığını anladık. Eşyalarımı topladım Kiev'de bir hayır kurumunda çalışıyorum. Şehrimizin yakınlarını bombalamaya başladıklarını fark ettik. ve annemle birlikte oradan ayrılmamız gerektiğine karar verdik. Önce Lviv'e gittik. Birkaç gün orada kaldıktan sonra Varşova'ya gittik" dedi.

Varşova'ya vardıklarında kalacak bir yerlerinin olmadığını anlatan Karpenko, "Van'dan iyi bir dostum yardım teklif etti. Bizi şehre davet etti. Bir aydan fazladır buradayız. ve burası benim için yeni bir şehirdi. Türkiye'ye birkaç kez gelmiştim. Burası harika bir ülke ve Van benim için özel çünkü artık burada kendimi güvende hissediyorum. Dışarıya her çıkışımızda insanlar bize yardımcı olmaya çalışıyor. Bize kıyafet alıp yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bu çok özel bir duygu" diye konuştu.

'UKRAYNA'YI HER GÜN ÖZLÜYORUM'

Ukrayna özlemini anlatan Karpenko, "Ukrayna'yı her gün özlüyorum. Orda kalan babam kardeşim ve akrabalarım ile her gün konuşuyoruz. Bu şehirde bana yardım teklif eden herkese minnettarım. Burada kendimi güvende hissediyorum. Burada birçok tarihi yer var. Her hafta sonu arkadaşlarım bana yeni yerleri gösteriyorlar. Buradaki insanlar farklı bir dil konuşuyorlar ve farklı dinleri var. Ama bana çok yakın olduklarını hissediyorum. Savaş çok korkutucu bir şey, bir gün her şeyini kaybedebilirsin" diye konuştu.

YARDIM ÇALIŞMALARINI VAN'DAN YÜRÜTÜYOR

Kiev'deki işini internet üzerinden Van'da da devam eden Karpenko, başka ülkelerden gelen yardımları ülkesindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtımını organize ediyor.

VANLILAR ONA, O UKRAYNALILARA YARDIM EDİYOR
VANLILAR ONA, O UKRAYNALILARA YARDIM EDİYOR
VANLILAR ONA, O UKRAYNALILARA YARDIM EDİYOR
VANLILAR ONA, O UKRAYNALILARA YARDIM EDİYOR
VANLILAR ONA, O UKRAYNALILARA YARDIM EDİYOR
VANLILAR ONA, O UKRAYNALILARA YARDIM EDİYOR
VANLILAR ONA, O UKRAYNALILARA YARDIM EDİYOR
VANLILAR ONA, O UKRAYNALILARA YARDIM EDİYOR

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Kaynak: DHA

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