VANTSO'dan çimento üreticilerine çağrı - Son Dakika

Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO), çimento üreticilerine çağrıda bulunarak, "İlimiz ve bölgemizde üretim yapan çimento fabrikalarının rekabetçi piyasa koşullarına uygun olarak, alt sektörlerde tekelleşmeye yol açacak tutumlardan imtina etmeleri gerekmektedir" denildi.

VANTSO'dan yapılan açıklamada, "İnşaat sektörü, oluşturmuş olduğu katma değer ve sağladığı istihdam olanakları ile yüzden fazla sektörlerle bütünleşik aynı zamanda lokomotif görev üstlenen ana sektörlerden biridir. Birçok alt sektörü içinde barındıran ve besleyici özelliği ile inşaat sektörünün, yoğun etkileşimde olduğu ana alt dalların en başında; çimento üretimi gelmektedir. Yapı-inşaat faaliyetleri insanoğlunun gerek barınma gerekse hizmet alma alanlarının tümünün temini ve yapımını sağlayan bir mesleki ve iktisadi alandır. Bu durum bahse konu sektörü önemli hale getirmektedir. Çimento üretimi alanında faaliyet gösteren, risk alan, ekonomiye yön veren, istihdam sağlayan, katma değer oluşturan bölgesel ve genel olarak kalkınmanın sağlanması yönünde emek veren üreticilerin, ilimiz başta olmak üzere bölgemiz ve ülkemize hizmet ederken yapıcı bir anlayışla hareket etmeleri önemli bir husustur. İlimiz ve bölgemizde çimento üretimi yapan fabrikaların genel fiyat politikalarının dengelenmesi, zam oranları, kaliteli üretim standartlarının sürdürülebilirliği ve sürdürülebilir bayi ilişkileri bu noktada önem arz etmektedir. İnşaat sektörünün, çok hassas ve kırılgan bir sektör olduğu unutulmamalıdır. Bölgesel iklim şartları, sektörün çalışma şartlarını belirlemekte ve kısa dönemli bir faaliyet süresi neticesinde üretim yapılmaktadır. Dolayısıyla birçok dezavantajlı durum bu sektörün daha sistemli ve profesyonel yürütülmesini gerektirmektedir" denildi.

Herkesin malumu olduğu üzere, dünya genelinde korona virüsten kaynaklı bir ekonomik daralma yaşanmakta olduğu belirtilen açıklamada, "Açıklanan ekonomik parametreler bu durumun bölgemiz ve kentimiz özelinde hissedilebilirliğinin oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. Tüm sektörlerde yaşanan ekonomik tahribat ve daralma, inşaat sektörünü ve dolayısıyla alt sektörlerini de derinden etkilemektedir. İlimiz ve bölgemizde çimento üretimi alanında hizmet veren aktörler, istikrarlı bir anlayış içerisinde hareket etmeli, tekelleşme anlayışından uzak, bağlı ve tedarik zincirine zarar oluşturacak tutumlardan uzak durmalıdır. Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilimiz ve bölgemizde çimento üretimi yapan fabrikalara çağrımız nettir; bölgemizin her kentinde hizmet veren dağıtıcı-satıcıların, nakliye/lojistikçilerin, bayilerin, beton üretim santrallerinin çimento üreticileri ile sorunsuz ve sürdürülebilir bir diyalog içerisinde olmaları bölgemizin iktisadi menfaati ve geleceği açısından oldukça önemlidir. Bu anlayışla; ilimiz ve bölgemizde üretim yapan çimento fabrikalarının rekabetçi piyasa koşullarına uygun olarak, alt sektörlerde tekelleşmeye yol açacak tutumlardan imtina etmeleri gerekmektedir. Çimento üreticilerinin daha yapıcı bir perspektifle başta bayiler ve santraller olmak üzere, nakliyecilere, nihai tüketici olan halka, inşaat sektörüne, zarar vermeden, tekelleşme anlayışından uzak, geleneksel ticari etik kuralları çerçevesinde yapıcı ve işbirliği kanallarına açık bir yaklaşım sergilemelerini talep ediyoruz. Yaşanmakta olan mevcut süreç ve bölgemizin kültürel ve sosyolojik profili bunu gerektirmektedir" ifadelerine yer verildi. - VAN