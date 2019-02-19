Varank: "Biz Bu Seçimde Huzura, Güvene ve İstikrara Oy Vereceğiz"
42 dakika önce
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ADANA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Seyhan Belediye Başkanı Fikret Yeni'nin seçim ofisinin açılış töreninde konuştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:10 Kaynak: AA
Binali Yıldırım'ın Videosu Sosyal Medyada İzlenme Rekoru Kırıyor
Adanalı Kelle Söğüşçü, Ürünlerine Verdiği İsimler Nedeniyle Siparişlere Yetişemez Hale Geldi
MHP İstedi, AK Parti Ayrı Teklif Olarak Meclis'e Sundu!
Son Dakika! Cumhur İttifakı Genişledi! 44 İlde AK Parti, 7 İlde MHP Aday Gösterdi