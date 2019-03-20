Varank: "En Ufak Bir Zayıflama Emaresinde Türkiye'nin Muasır Medeniyetler Seviyesine Geçme...
1 saat önce
-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Tunceli İl Başkanlığı'ndaki konuşması - Varank: "En ufak bir zayıflama emaresinde Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine geçme hamlesini durdurmak isteyenler ellerini ovuşturarak piyasaya çıkacaklar"TUNCELİ (AA) – Sanayi ve Teknoloji...
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:54 Kaynak: AA
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