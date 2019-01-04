Son Dakika Haberleri: Varank: Geri dönüşüm maliyetini düşürmeye çalışıyoruz

Varank: Geri dönüşüm maliyetini düşürmeye çalışıyoruz

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Atıkların geri dönüşümü için getirilen yeni mekanizmaların, sanayicinin maliyetlerine asgari seviyede yansıması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla iş birliği içinde çalışıyoruz" dedi.

Varank: Geri dönüşüm maliyetini düşürmeye çalışıyoruz, System.String[]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Atıkların geri dönüşümü için getirilen yeni mekanizmaların, sanayicinin maliyetlerine asgari seviyede yansıması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla iş birliği içinde çalışıyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:00 

Mustafa Varank, Ekonomi
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