Varto Spor-Muş Spor Maçında Kavga Çıktı

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Manuel Fernandes, Galatasaray'dan Yıllık 3,5 Milyon Euro İstedi

Trabzonspor, Yusuf Yazıcı İçin 20 Milyon Euro Teklif Eden Wolherhampton ile Söz Kesti!