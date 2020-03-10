Vasfi Rıza Zobu Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
Son Dakika Magazin Vasfi Rıza Zobu Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika Magazin

Vasfi Rıza Zobu Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu

6 saat önce

Nevra Serezli'ye 'onur ödülü', Emir Özden'e de 'umut vaat eden genç tiyatro sanatçısı ödülü' verildi.

Vasfi Rıza Zobu Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu, System.String[]

Nevra Serezli'ye 'onur ödülü', Emir Özden'e de 'umut vaat eden genç tiyatro sanatçısı ödülü' verildi. Ödüller, Serezli'nin pazar akşamı Profilo Kültür Merkezi'nde sahnelediği "Ağaçlar Ayakta Ölür" oyununun sonunda takdim edildi.

Nevra Serezli, Profilo, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 07:56 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Pazar esnafı, sokağa Survivor parkuru kurarak yarışma düzenledi
Hülya Avşar, YouTube kanalı üzerinden program yapmaya başlıyor Kitabında Defne Samyeli ile eskiden sevgili olduğunu söyleyen Mustafa Sandal ifadeye çağrıldı Aylar sonra Instagram'dan fotoğrafını paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ'a beğeni yağdı

Son Dakika Haberleri
14:13 İki sanatçının etkileşimi 'Gece Sirenleri'ni çaldırdı
14:13 Devlet Tiyatroları İstiklal Şairi'ni 'Mehmet Akif' oyunuyla anacak
14:13 Antalya Müzesi'nde 48 yıldır sergilenen portre heykelin Sappho olduğu belirlendi
14:08 Hülya Avşar, YouTube kanalı üzerinden program yapmaya başlıyor
13:44 Genç şarkıcı Eren Yıldız'dan yeni single

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 14:22:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vasfi Rıza Zobu Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]