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Vasfi Rıza Zobu Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu
6 saat önce
Nevra Serezli'ye 'onur ödülü', Emir Özden'e de 'umut vaat eden genç tiyatro sanatçısı ödülü' verildi.
Nevra Serezli'ye 'onur ödülü', Emir Özden'e de 'umut vaat eden genç tiyatro sanatçısı ödülü' verildi. Ödüller, Serezli'nin pazar akşamı Profilo Kültür Merkezi'nde sahnelediği "Ağaçlar Ayakta Ölür" oyununun sonunda takdim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 07:56
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