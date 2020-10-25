VASKİ 185 Nolu hattın bakımını yaptı - Son Dakika

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, 185 Nolu çağrı ve çözüm merkezi hattının bakımını yaptı.

VASKİ'Den yapılan açıklamada, daha iyi bir hizmet verebilmek için yenilenen 185 hattındaki bakım dolayısıyla vatandaşların irtibatı için whatsapp ihbar hattının hizmet verdiği belirtildi. Açıklamada, "Bu gece (24.10.2020) saat 22.00'dan sabah 08.00'a kadar devam eden 185 hat bakımı esnasında 05521850185 numaralı telefondan WhatsApp yoluyla çağrılar kabul edilerek iletişim sağlandı" denildi. - VAN