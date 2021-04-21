VASKİ'den 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi' müjdesi - Son Dakika

VASKİ'den 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi' müjdesi

21.04.2021 14:10

VASKİ'den 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi' müjdesi Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Van Gölü'nün yıllardır atık sular nedeniyle maruz kaldığı kirlilik sorununu gidermek amacıyla 3 yıl önce yapımına başlanan 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin bittiği müjdesini verdi.

VASKİ'den 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi' müjdesi

VAN - Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Van Gölü'nün yıllardır atık sular nedeniyle maruz kaldığı kirlilik sorununu gidermek amacıyla 3 yıl önce yapımına başlanan 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin bittiği müjdesini verdi.

Van Büyükşehir Belediyesinin, Van Gölü'nün yıllardır atık sular nedeniyle maruz kaldığı kirlilik sorununu gidermek amacıyla 3 yıl önce yapımına başladığı "İleri Biyolojik Arıtma Tesisi" tamamlandı. Tesiste ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, gazetecilere açıklamada bulundu. 2018 yılından ihalesi yapılan ve yaklaşık 177 milyon TL'lik bir bedelle bitirilen arıtma tesisinin; 700 bin merkez nüfusunu kaldıracak kapasitede olduğunu ifade ederek, "İleri Biyolojik Arıtma Tesisimiz 2026 yılına kadar birinci etap olarak kapasitesi yeterli olup 2046 yılında ikinci etapla beraber 1 milyon 50 bin merkez nüfusa yetecek bir tesis olacak" dedi.

"Tesisimizin bitme tarihi çok sembolik bir tarihe denk geldi"

Van Gölü'nün git gide kirlendiğine dikkat çeken Kaplan, "Atık su arıtma tesisimizin bitme tarihi çok sembolik bir tarihe denk geldi. Hem Van Gölü Sempozyumunun yapıldığı hem Cumhurbaşkanımızın eşleri Emine Erdoğan Hanımefendinin sahiplendiği ve birlikte yürüttüğümüz Van Gölü Koruma Eylem Planı projesi hem de NASA'nın fotoğraf yarışmasında Van Gölü'nün birinci seçilmesiyle beraber bütün sivil toplum örgütleri, basın, Van halkı ve hatta Türkiye halkı ile birlikte Van Gölü'ne dikkat çektiğimiz bir noktada, atık su arıtma tesisimizin bitiğinin müjdesini vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Nisan ayı içinde yeni tesisimize su alacağız"

Şu anda atık su artıma tesisinde, temiz su ile su testlerinin gerçekleştirildiğine dikkat çeken Kaplan, "Nisan ayı içinde eski tesisimizi kapatarak yeni tesisimize su alacağız. Şu anda yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah ileriki süreçte burada bir ağaçlandırma çalışması yapılacak olup mayıs veya haziran itibariyle açılışımızı programlıyoruz" diye konuştu.

"Van ve Van Gölü eski haline dönüşecek"

Eski arıtma tesisinin 2008 yılından beri kapasitesini doldurduğunu ve yeterli arıtma yapamadığına vurgu yapan Kaplan, sözlerine şöyle devam etti:

"Yaptığımız ölçümlerle şu anda şehrin kanalizasyonun yüzde 25'ini arıtabilmekteyiz. Bu da uzun yıllardır sahipsiz bırakılan bir arıtma sistemi ile gölün tabanının çamur dolmasına sebep oluyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımızın 2018 yıllında Van ziyaretlerinde 'Göl dip çamur temizliğini de bakanlık olarak biz üstlenelim' talimatları çerçevesinde, 15 gün önce bakanlıktan bir heyet Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan başkanlığında, valimizle beraber burada bir toplantı gerçekleştirdi. Biz bu tesisi bitirip devir aldıktan sonra da gölün dip çamur temizliği konusunda bakanlık tarafından çalışmalara başlanılacak. İnşallah temennim odur ki, kısa bir süre içinde Van ve Van Gölü eski haline dönüşecek. İskele'de, üniversite kampüsünde veya Tuşba Belediyesinin yaptığı sahil parklarında tekrar göle girebileceğimiz bir ortamın oluşmasını hayal ediyorum. Bunun da çok uzak olduğunu zannetmiyorum."

Tesisin 177 milyon TL bedelle tamamlandığını yineleyen Kaplan, "Şu anda son hak edişimizi yapıp, geçici kabulü yapacağımız seviyedeyiz. Finansmanımızın tamamı kredi olup İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanı ve Cumhurbaşkanımızın destekleriyle alındı. 2018 yılında 20 milyon TL, 2019 yılında 25 milyon TL ve 2020 yılında da 132 milyon TL gibi bir finansmanımız var. Van'a ve Türkiye'ye hayırlı olmasın diliyorum" dedi.

VASKİ'den 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi' müjdesi
VASKİ'den 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi' müjdesi
VASKİ'den 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi' müjdesi
VASKİ'den 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi' müjdesi
VASKİ'den 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi' müjdesi
VASKİ'den 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi' müjdesi
VASKİ'den 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi' müjdesi

Türk Lirası, Cem Kaplan, Van Gölü, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel VASKİ'den 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi' müjdesi - Son Dakika


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