Son Dakika Haberleri: Vaski'nin Elektrik Trafoları Tahrip Edildi

Vaski'nin Elektrik Trafoları Tahrip Edildi

1 saat önce

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğüne ait su depolarında bulunan elektrik trafoları, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Vaski'nin Elektrik Trafoları Tahrip Edildi, System.String[]
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğüne ait su depolarında bulunan elektrik trafoları, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Son aylarda toplamda 7 adet trafoyu tahrip ederek malzemeleri çalan faili meçhul kişi veya kişiler halkı susuzluğa mahkum ederken, VASKİ'yi de büyük zarara uğrattı. Kırsal kesimde bulunan VASKİ su depolarında meydana gelen hırsızlık ve tahrip olayında bazı depoların duvarları delinirken, bazılarının da camları ve korkulukları kırılarak hırsızlık gerçekleştirildi. VASKİ yetkilileri, hizmetleri aksatmaya ve sabote etmeye yönelik gerçekleşen olaylar için savcılığa suç duyurusunda bulunurken, olayın faillerinin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

VASKİ, tahrip edilen trafoları tekrar onararak halkın susuzluk çekmemesi için gereken tedbirleri aldı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:44 Kaynak: İHA

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
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