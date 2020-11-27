Vatandaş alt yapısı güçlü konut arıyor; Beykoz ve Başakşehir'e talep yoğun

İstanbul'da konut sektöründeki son durumu değerlendiren Yüksek Mimar Mustafa Fatih Demir, konut alırken vatandaşın alt yapısı güçlü ilçeleri tercih ettiğini söyledi. Demir, "Konut satış fiyatlarının en fazla artış gösterdiği ilçeler arasında Beykoz ve Başakşehir geliyor. Beykoz'da yıllık konut satış fiyat artışı yüzde 53.24, Başakşehir'de ise yüzde 46.62" dedi.

Koronavirüsten etkilenen sektörler arasında yer alan gayrimenkul sektörünün kamu bankalarının başlattığı faiz kampanyaları sayesinde tekrar kendini toparlayarak yılın daha iyi kapanabileceği noktasında umutları arttırdığını söyleyen Huzzak Yapı ve Art Tech City Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek Mimar Mustafa Fatih Demir, "2020 yılı ocak-ekim aylarını kapsayan 10 aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlar yüzde 27 arttı. İstanbul ilçeleri içinde konut satış fiyatlarının en fazla artış gösterdiği ilk iki ilçe Beykoz ve Başakşehir oldu. İstanbul ilçeleri içinde konut satış fiyatlarının en fazla artış gösterdiği ilçeler sırasıyla Beykoz, Başakşehir, Beylikdüzü, Avcılar ve Kadıköy oldu. Beykoz'da yıllık konut satış fiyat artışı yüzde 53.24, Başakşehir'de yüzde 46.62, Beylikdüzü'nde yüzde 39.32, Avcılar'da yüzde 35.10, Kadıköy'de ise yüzde 28.49 seviyesine çıktı" diye konuştu.

PLANLI GELİŞEN İLÇELER İLK SIRADA YER ALIYOR

" Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre sene sonuna kadar 68 bin civarında daha konut satışı gerçekleştirildiğinde, bu yılı, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, geçen yılın üzerinde konut satışı gerçekleştirerek kapatmış olacağız" diyen Mustafa Fatih Demir, vatandaşın alt yapısı güçlü, planlı gelişen ilçeleri tercih ettiğine dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul ilçeleri içinde konut satış fiyatlarının en fazla artış gösterdiği ilk iki ilçe Beykoz ve Başakşehir oldu. Bu zamana kadar onlarca konut ve ticari projenin yapımını bitirdiğimiz ve halen de Huzzak Loca ve Huzzak Konak projelerinin yapımını sürdürdüğümüz Başakşehir'de ki hareketliliği biz de yakinen gözlemliyoruz. Yıllık konut satış fiyat artışı yüzde 46.62 olduğu Başakşehir kira değerlerinin en fazla artış gösterdiği ilçeler içerisinde ise ilk sırada yer alıyor. Bizim gözlemlerimizin yanında paylaşılan istatiksel verilere de baktığımızda pandemi döneminde bile Başakşehir' de konut fiyatları ciddi oranlarda artış gösterdi. Başakşehir İstanbul'un alt ve üst yapısı güçlü, planlı gelişen modern birkaç ilçesinden birisi. Bu nedenle ben daha onlarca yıl Başakşehir'in ilk sıralarda yerini koruyacağına inanıyorum."

2020'DE KONUT SATIŞLARI YÜZDE 27 YÜKSELDİ

Gayrimenkul sektörünün 2020 yılı karnesi hakkında konuşan Demir, "2020 yılının ilk çeyreğinde pandemi nedeniyle inşaat sektörü daralma yaşadı. Kamu bankalarının faiz indirimi kampanyası ile yaşanan hareketlilikle sektörde toparlanma başladı. TÜİK verilerine göre, Ocak-ekim döneminde konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 1 milyon 280 bin 852'ye ulaştı. Bu dönemde ipotekli konut satışı yüzde 124,2 artarak 534 bin 256 oldu. Diğer satış türleri ise yüzde 3 azalarak 746 bin 596 olarak kayıtlara geçti.Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 2,3 artarak 396 bin 184'ü buldu. İkinci el konut satışları da yüzde 42,5 artarak 884 bin 668 olarak gerçekleşti" diye konuştu.

SIFIR KONUT SATIŞLARI DÜŞTÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul'a ilişkin konut piyasalarının değerlendirildiği Kasım 2020 Konut Piyasası İstanbul Ekonomi Bülteni'ne göre; sıfır konut satışları düştüğünü gözlemlediklerine vurgu yapan Demir, "Ekim ayında İstanbul'da gerçekleşen konut satışlarının yüzde 71,3'ü ikinci el konutlarda gerçekleşti. İkinci el konut satışları yıllık yüzde 2,6 artarken, sıfır konut satışları yüzde 28,8 azaldı. Aylık bazda ise ikinci el konut satışları yüzde 13,3, sıfır konut satışları yüzde 9,8 azaldı. Aynı dönemde, Türkiye'de hem ikinci el hem de sıfır konut satışları azaldı. İpotekli sıfır konut satışlarında yüzde 49,5 azalış oldu. Toplam ipotekli konut satışları ekim ayında, yıllık yüzde 34,7 azaldı. İpotekli satışlarda gerçekleşen en yüksek azalış ise sıfır konutlarda oldu. İkinci el ipotekli konutların satışı yıllık 27,3 azalırken sıfır ipotekli satışlar yüzde 49,5 oldu. Türkiye genelinde ise hem sıfır hem de ikinci el ipotekli satışları yüzde 49 azaldı" ifadelerini kullandı.