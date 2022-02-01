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Vatandaşlar karın tadını sucuk ekmekle çıkardı - Son Dakika

Vatandaşlar karın tadını sucuk ekmekle çıkardı

01.02.2022 18:17

Vatandaşlar karın tadını sucuk ekmekle çıkardı Hatay'da kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimler, çok sayıda vatandaşın akınına uğradı.

Vatandaşlar karın tadını sucuk ekmekle çıkardı

HATAY - Hatay'da kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimler, çok sayıda vatandaşın akınına uğradı.

Defne ve Yayladağı ilçeleri arasındaki yüksek kesimler, etkisini sürdüren kar yağışıyla vatandaşların uğrak yeri haline geldi. Onlarca vatandaş karın tadını kartopu oynayarak çıkardı. Vatandaşlar mangal yaktı, sucuk pişirdi. Kimi vatandaşlar ise karda yürüyüş yaparak doğanın keyfini çıkardı. Karın keyfini süren vatandaşlar, "Bu atmosferi çocuklarımıza yaşatmaya geldik. Hatay'ı biliyorsunuz, sürekli kar yağmıyor. 3-4 yılda bir yağar. Bizler de bu güzel atmosferi yakalamaya geldik. Kartopu oynadığımız için biraz da yorulduk" dedi.

Ailelerini alarak sucuk-ekmek yaptıklarını söyleyen vatandaşlar, "Gezmeye gidecek bir yerimiz olmadığı için buraya geldik" diye konuştu.

Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken trafik ekipleri sürücüleri düşük hızla ilerlemeleri konusunda uyarılardı.

Vatandaşlar karın tadını sucuk ekmekle çıkardı
Vatandaşlar karın tadını sucuk ekmekle çıkardı
Vatandaşlar karın tadını sucuk ekmekle çıkardı

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Yayladağı, Defne, Hatay, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vatandaşlar karın tadını sucuk ekmekle çıkardı - Son Dakika


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