Vatikan, ABD Yüksek Mahkemesinin kürtajı anayasal hak olmaktan çıkarmasından memnun - Son Dakika
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Vatikan, ABD Yüksek Mahkemesinin kürtajı anayasal hak olmaktan çıkarmasından memnun

25.06.2022 14:27
Vatikan, ABD Yüksek Mahkemesinin kürtajı anayasal hak olmaktan çıkarmasından memnun

Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan, ABD Yüksek Mahkemesinin kürtajı anayasal hak olmaktan çıkaran kararını memnuniyetle karşıladı.

Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan, ABD Yüksek Mahkemesinin kürtajı anayasal hak olmaktan çıkaran kararını memnuniyetle karşıladı.

Vatikan'da Papalık Yaşam Akademisinden ABD Yüksek Mahkemesi'nin kürtajı anayasal hak olmaktan çıkaran kararına ilişkin yapılan açıklamada, "Uzun bir demokratik geleneğe sahip, büyük bir ülkenin bu konuda tutum değişikliğine gitmesi, yaşam konularında tüm dünyaya meydan okuyan bir karar." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "insan yaşamının korunmasının, bireysel hakların kullanımıyla sınırlı kalabilecek bir sorun olmadığı ve bunun toplumsal öneme sahip bir sorun olduğu" belirtildi.

Açıklamada, hükümetlerin ideolojik görüşlere kapılmadan yaşamı destekleyen politikaları yürürlüğe koymaları gerektiği kaydedildi.

ABD Yüksek Mahkemesinin kürtaj kararı

ABD Yüksek Mahkemesi, 24 Haziran'da ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararını" iptal etmişti.

Karar ile kürtaj anayasal bir hak olmaktan çıkarken bu konudaki kanunlar, eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakıldı.

ABD Başkanı Joe Biden, Yüksek Mahkemenin kararı dolayısıyla üzgün olduğunu belirterek "Yüksek Mahkeme Amerika'yı 150 yıl geriye götürdü." ifadesini kullanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump ise kararı desteklediğini açıklamıştı.

YORUMLAR
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ABD Başkanı Joe Biden'den 'kürtaj' tepkisi: Bizi tam anlamında 150 yıl geriye götürdü ABD Başkanı Joe Biden'den 'kürtaj' tepkisi: Bizi tam anlamında 150 yıl geriye götürdü Biden: 'Mahkeme ve ülke için üzücü bir gün' Biden: 'Mahkeme ve ülke için üzücü bir gün'
Kaynak: AA

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