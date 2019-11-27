Son Dakika Haberleri: VEDAŞ heyetinden köylerde görev yapan öğretmenlere ziyaret
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VEDAŞ heyetinden köylerde görev yapan öğretmenlere ziyaret

6 saat önce

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde hizmet veren Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında köy okullarını ziyaret etti.

VEDAŞ heyetinden köylerde görev yapan öğretmenlere ziyaret, System.String[]

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde hizmet veren Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında köy okullarını ziyaret etti.


Öğretmenliğin fedakarlık gerektiren meşakkatli bir meslek olduğunu vurgulayan VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, "Köy ve mezralarda görev yapan öğretmenlerimizi ziyaret ederek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladık. Öğretmenlik mesleğinin büyük fedakarlık gerektiren çok kutsal bir görev olduğuna yaptığımız ziyaretlerde bir kez daha şahit olduk. Aydınlık geleceğimizi inşa eden öğretmenlerimize teşekkür ediyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi.


VEDAŞ yöneticileri; Van'ın Muradiye ilçesi Beşparmak köyü ve Bitlis'in Güroymak ilçesi Arpacık köyü, Muş'un Körpeağaç ve Hakkari'nin Akbuluk köyündeki ilkokulları ziyaret etti. - VAN

Bitlis, Muş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:22 Kaynak: İHA
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