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Vedat Kalkan: "En iyi yerde ligi bitirmek istiyoruz" - Son Dakika

Vedat Kalkan: "En iyi yerde ligi bitirmek istiyoruz"

24.08.2021 13:58

- Vedat Kalkan: "En iyi yerde ligi bitirmek istiyoruz" Derin Yener: "Türkiye liginde başarılarımızı tekrarlamak istiyoruz" Zeynep Gül Ene: "Galatasaray Kulübü'nün hedefleri her zaman yüksek" Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Menajeri Vedat Kalkan, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı İdari...

- Vedat Kalkan: "En iyi yerde ligi bitirmek istiyoruz"

Derin Yener: "Türkiye liginde başarılarımızı tekrarlamak istiyoruz"

Zeynep Gül Ene: "Galatasaray Kulübü'nün hedefleri her zaman yüksek"

İSTANBUL - Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Menajeri Vedat Kalkan, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı İdari Menajeri Derin Yener ve Galatasaray Kadın Basketbol Şubesi Genel Direktörü Zeynep Gül Ene, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunun fikstür çekimi Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Fikstür çekimi sonrası Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Menajeri Vedat Kalkan, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı İdari Menajeri Derin Yener ve Galatasaray Kadın Basketbol Şubesi Genel Direktörü Zeynep Gül Ene basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

Yener: "Türkiye liginde başarılarımızı tekrarlamak istiyoruz"

Ligde yer alan tüm takımlara başarılar dileyerek sözlerine başlayan Derin Yener, "Tabii ki temennimiz sağlıklı bir sezon olması, geçtiğimiz sezon çok zor bir süreçti. Fenerbahçe olarak tabii geçtiğimiz sezon namağlup şampiyon olduk. Burada hedefimiz, her zaman Fenerbahçe Kulübü'nün olduğu gibi şampiyonluktur, zirvedir. Dolayısıyla Türkiye liginde yine başarılarımızı tekrarlamak istiyoruz. Kurada ben avantajlı olduğunu düşünüyorum. En azından çok deplasman olmadan başlayıp ondan sonra tempomuzu deplasmanlara göre ayarlayacağız. Herkese hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kalkan: "En iyi yerde ligi bitirmek istiyoruz"

Sakatlık olmadan pandemiden uzak bir sezon dileyen Vedat Kalkan, "Tüm takımlara ve tüm ülkeye. İnşallah sağlıklı bir şekilde sezonu tamamlarız. Genç bir takımız ama yapılanma olarak farklı, hem Türk hem yabancı oyuncular transfer ettik. Tecrübeli Türk oyuncularımız da var. Bir karma yapıp umarım en iyi yerde ligi bitirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Ene: "Galatasaray Kulübü'nün hedefleri her zaman yüksek"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas yönetiminde basketbol şubesinde yeni bir vizyon oluşturduklarını aktaran Zeynep Gül Ene ise şunları dile getirdi:

"Basketbol şubesinin kadın ve erkek olarak yeniden yapılanarak iki ayrı şekilde yönetilmesi ve operasyonların devam etmesiyle ilgili bu da Galatasaray Kulübü'nün yeni dönemde kadın basketboluna verdiği aslında değeri gösterdiği için çok önemli. Ben her şeyden önce Galatasaray Kulübü'nü temsilen yeni sezonda yine pandeminin de devam ettiğini göz önünde bulundurarak tüm takımlara ve Süper Lig'de çalışan emek veren herkese sorunsuz, sağlıklı ve gitgide normalleşen bir sezon olmasını diliyorum. Açıklamalara göre yüzde 50 seyirci kapasitesiyle sezona başlayabiliyoruz. Bu güzel bir gelişme. Umarım giderek yüzde 100 kapasiteye doğru artan bir süreç olur. Biz hem Eurolegaue, hem Süper Lig'de aslında sert bir başlangıç yapıyor oluyoruz. Birbirinden değerli rakiplerle oynuyor oluyoruz. Euroleague'e 6 Ekim'de kendi evimizde Fenerbahçe maçıyla başlıyoruz. Devamında yine Süper Lig'in üçüncü haftasını Fenerbahçe, ilk hafta BOTAŞ ve dördüncü haftada Çukurova ile oynuyoruz. Burada tabii önemli olan her iki sezonun da ligin başına da en iyi şekilde hazırlanmak, Avrupalı oyuncularımız eylül başında katılıyorlar. Daha sonra da NBA oyuncularımızın da katılmasıyla sezona en hazır şekilde başlamayı ümit ediyoruz. Galatasaray Kulübü'nün biliyorsunuz hedefleri her zaman yüksek. En iyi şekilde kulübümüzü temsil ettiğimiz, keyif veren bir basketbol oynadığımız, taraftarlarımızla bütünleştiğimiz bir sezon olmasını diliyoruz."

Vedat Kalkan: En iyi yerde ligi bitirmek istiyoruz
Vedat Kalkan: En iyi yerde ligi bitirmek istiyoruz
Vedat Kalkan: En iyi yerde ligi bitirmek istiyoruz
Vedat Kalkan: En iyi yerde ligi bitirmek istiyoruz

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vedat Kalkan: 'En iyi yerde ligi bitirmek istiyoruz' - Son Dakika Spor


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