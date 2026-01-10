Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı
10.01.2026 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ulusal Vefa Programı için 2026'da 5,1 milyar lira bütçe ayrıldığını, ocak-mart dönemi için 1,3 milyar liranın vakıflara aktarıldığını açıkladı. Programla 2026'da 132 bin yaşlı, engelli ve ağır kronik hastaya destek verilmesi hedefleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşların temel ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yürütülen Ulusal Vefa Programı için 2026 yılı bütçesinden 5,1 milyar lira kaynak ayrıldığını duyurdu.

"VATANDAŞLARIMIZI YALNIZ BIRAKMIYORUZ"

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Vefa Programı'nın 2022 yılında ulusal program haline getirildiğini hatırlatarak, kendi öz bakımını yerine getiremeyen vatandaşların düzenli aralıklarla ziyaret edildiğini, ev ve kişisel temizliklerinin sağlandığını belirtti. Göktaş, "Hak ettikleri yaşam standartlarının sağlanması ve her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

İLK ÇEYREK ÖDEMESİ: 1,3 MİLYAR LİRA

Programın 2026 bütçesi kapsamında ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan ilk çeyrek ödemesi olan 1,3 milyar liranın sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına aktarıldığını açıklayan Göktaş, desteklerin yıl boyunca devam edeceğini kaydetti.

2026 HEDEFİ: 132 BİN KİŞİYE ULAŞMAK

Ulusal Vefa Programı'ndan 2025 yılında yaklaşık 128 bin kişinin yararlandığını aktaran Bakan Göktaş, 2026'da bu sayının artırılarak 132 bin kişiye ulaşılmasının planlandığını belirtti.

DOĞURGANLIK HIZINDAKİ DÜŞÜŞE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Öte yandan Bakan Göktaş, geçtiğimiz günlerde de doğurganlık hızında kritik eşiğin altına düşüldüğünü belirterek uyarılarda bulunmuştu. Hanelerin yüzde 57'sinde 18 yaş altı çocuk olmadığını ifade eden Bakan Göktaş, "Bu, evlerimizin yarısından fazlasında çocuk sesi duyulmadığı anlamına geliyor. Gençlerin evlenmesini, aile kurmasını ve çocuk sahibi olmasını desteklemeden nüfus sorununa çözüm üretilemez. Evlenme ve ebeveyn olma yaşı da yükseldi. Kadınlarda ilk anne olma yaşı 2001 yılında 25.8 iken 2024'te 29.3'e çıktı. İlk baba olma yaşı ise 26'dan 28'e yükseldi. Ve bu durum doğurganlığı doğrudan etkiledi. Birleşmiş Milletler'in çok düşük senaryosuna göre Türkiye nüfusu 2100 yılında 25 milyona gerileyebilir" demişti.

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • VillaUmut VillaUmut:
    işte şimdi pancar motoru olabiliriz :) 2 1 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz Deniz Gürbüz:
    Yani kendi akrabaları ve millet vekilleri arasında paylaşılma 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitlis’te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı Bitlis'te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı
Marmara’da fırtına, Trakya’da şiddetli yağış bekleniyor Marmara'da fırtına, Trakya'da şiddetli yağış bekleniyor
Manchester City’den 65 milyon sterlinlik bomba transfer Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer
Nuriye Dilmaç cinayetinde kan donduran ifade: Babam annemi boğdu, hafriyat alanına gömdük Nuriye Dilmaç cinayetinde kan donduran ifade: Babam annemi boğdu, hafriyat alanına gömdük
2010 yılında sipariş ettiği Nokia telefonları 16 yıl sonra teslim aldı 2010 yılında sipariş ettiği Nokia telefonları 16 yıl sonra teslim aldı!
Tokat’ta kan donduran cinayet: Babasını öldürerek havuz deposuna gömdü Tokat'ta kan donduran cinayet: Babasını öldürerek havuz deposuna gömdü
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak! Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın

13:43
Fenerbahçe’de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi
Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi
12:52
Ender Mermerci’nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
Ender Mermerci'nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
12:46
Guendouzi, Süper Kupa finali için Tedesco’nun yanına gitti
Guendouzi, Süper Kupa finali için Tedesco'nun yanına gitti
12:39
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
11:22
Ev sahibi illallah etti 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
10:23
YPG’den temizlenen Halep’ten son görüntüler
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler
10:02
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 14:06:17. #7.11#
SON DAKİKA: Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.