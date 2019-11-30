Son Dakika Haberleri: Vefat eden taraftarın motosikleti Beşiktaş Müzesi'nde sergilenecek
Son Dakika Spor Vefat eden taraftarın motosikleti Beşiktaş Müzesi'nde sergilenecek - Son Dakika Spor

Vefat eden taraftarın motosikleti Beşiktaş Müzesi'nde sergilenecek

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, bir süre önce hayatını kaybeden siyah-beyazlı taraftar Cüneyt Doğruer'in özel üretim motosikletini, Beşiktaş Müzesi adına devraldı.

Vefat eden taraftarın motosikleti Beşiktaş Müzesi'nde sergilenecek, System.String[]

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, bir süre önce hayatını kaybeden siyah-beyazlı taraftar Cüneyt Doğruer'in özel üretim motosikletini, Beşiktaş Müzesi adına devraldı.

Siyah-beyazlı kulübün bugün Vodafone Park'ta yaptığı divan kurulu toplantısı sona erdikten sonra, Erkan Doğruer, vefat eden kardeşi Cüneyt Doğruer'in 1903 parçadan üretilen ve kartal motifleriyle bezenmiş motosikletin anahtarını, Başkan Ahmet Nur Çebi'ye teslim etti. Motosikletin Beşiktaş Müzesi'nde sergileneceği açıklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Motosikletin görüntüsü

Başkan Ahmet Nur Çebi ve Erkan Doğruer'in motosikletle görüntüsü


Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı
Aleksandar Prijovic, Beşiktaş'a önerildi! Vefat eden taraftarın motosikleti Beşiktaş Müzesi'nde sergilenecek Açılış maçı İtalya'yla! İşte A Milli Takımımızın fikstürü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 22:23:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vefat eden taraftarın motosikleti Beşiktaş Müzesi'nde sergilenecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]