"Vefatının 60. Yılı Anısına Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu" 21-22 Ocak'ta düzenlenecek - Son Dakika

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar, vefatının 60. yılında Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenecek sempozyumla anılacak.

Zeytinburnu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 28 konuşmacının katılacağı "Vefatının 60. Yılı Anısına Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu" 21-22 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı'nın da katılacağı sempozyumda, usta edebiyatçının eserleri, ilmi kişiliği, yaşam öyküsü ve akademik fikirleri ele alınacak.

Vatandaşların ücretsiz olarak takip edebileceği sempozyum, Zeytinburnu Kültür Sanat YouTube kanalından canlı yayınlanacak.